Verőcéről jelentjük: Továbbra is nagy erőkkel keresik a hajóbaleset eltűntjeit

Mostanra kiderült, hogy a motorcsónak nyolc utasából öten Sülysápról származnak. Mindannyian 18 és 40 év közöttiek voltak. Úgy tudni, hogy egy, a Dunakanyarban rendezett fesztiválról tartottak egy másik helyszínre, amikor összeütköztek a szállodahajóval. Öt embert továbbra is keresnek. A hajó kapitányát segítségnyújtás elmulasztásának megalapozott gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették.

Bakos Norbert, az M1 tudósítója Verőcéről jelentkezett be, ahol elmondta, hogy továbbra is nagy erőkkel folyik a keresés földön, vízen, levegőben. Mint kiderült, már drónokkal is kutatják a területet a Duna teljes magyarországi szakaszán. Hangsúlyozta: továbbra is keresik azt az öt eltűnt személyt, akiknek bár a túlélési esélyeik óráról órára csökkennek, de a hatóságok nem adják fel a kutatást.