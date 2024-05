Gátlástalanul verte át a milliárdos csalási ügy károsultjait Magyar Péter bizalmasa

Éppen összeomlott a piramisjáték-hálózat, a bűnbanda vezetőjét már le is tartóztatták, ennek ellenére Magyar Péter bizalmasa, S. Mária tovább folytatta a zavaros ügyleteket és több sértettet is rábeszélt a „befektetésekre“ – többek között ez is kiderül a milliárdos csalási ügy bírósági irataiból. Magyar Péter háttérembere éveket ült a csalás miatt börtönben, csak nemrég szabadult.

„Minden a legnagyobb rendben” – ezzel a szöveggel nyugtatta az elmúlt évek egyik legnagyobb csalási botrányának sértettjeit Magyar Péter bizalmasa és a legszűkebb stábjának tagja azután, hogy a bűnbanda vezetőjét már letartóztatták. Erről az ügyben indult eljárásban több tanú is beszélt. S. Mária az egyik károsultat azzal vezette meg a piramisjáték összeomlása előtt, hogy ő maga is befektetett az üzletbe, így nem kell aggódnia. Egy másik sértett pedig arról beszélt, hogy a csalási ügy főkolomposának letartóztatása után a nő volt az, „aki az ügyletek tovább folytatásában aktív módon működött közre“. Volt persze olyan személy is, akit nem sikerült csőbe húzni, miután az illető jogi képviselője nemcsak a csalás, hanem a pénzmosás gyanújára is figyelmeztette ügyfelét. A bűnügy szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Kapcsolódó tartalom Magyar Nemzet: Magyar Péter jelöltje több szálon is kötődik a háborúpárti Soros-hálózathoz Magyar Péter azt bizonygatja, hogy nem háborúpárti, a kormánypártok szerint azonban a háborúpárti Soros György kampánygépezete áll mögötte. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza a megtévesztett embereknek – írja a Magyar Nemzet. Az ügyben már jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben. S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.