Dunaújvárosig kiterjesztik a kutatást a hajóbaleset eltűntjei után: öt embert hajókkal és drónokkal keresnek

Súlyos hajóbaleset történt szombat késő este Verőcénél a Dunán. Összeütközött egy szállodahajó egy kisebb motorossal, amelynek utasai a vízbe estek. A kishajóban nyolcan voltak, közülük ketten meghaltak, öten eltűntek. A balesetnek egy túlélője van, őt kórházba szállították. Az Ausztriába tartó szállodahajót a rendőrök Komáromnál megállították. Vasárnap éjszakára leállították a kutatást az áldozatok után, de ma Dunaújvárosig kiterjesztik a keresést. A balesetben érintett kishajót az újpesti kikötőbe vontatták, ugyanoda, ahova öt éve a Hableány maradványait is.

Nagy erőkkel kutattak vasárnap délelőtt a katasztrófavédelem munkatársai Verőcénél. Tucatnyi kishajóval, 3 drónnal és csaknem 90 emberrel a parton, a vízben, valamint a levegőből is keresték az eltűnteket. Igyekeztek a teljes érintett szakaszt minél alaposabban átvizsgálni.

A halálos hajóbaleset szombaton késő este történt a Dunán.

Egy motorcsónak ütközött össze egy szállodahajóval.

A hatóságokat 23 óra után azzal riasztották, hogy Verőce közelében egy vérző fejű, olaszul beszélő férfit találtak. A baleset után ő ki tudott úszni a partra, ahol egy autóstól kért segítséget. Bár nehezen kommunikált, de az kiderült, hogy hajóbaleset történt.

„A mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség elindult a helyszínre és nagy erőkkel elkezdtek kutatni az esetleges túlélők után, ugyanis a férfi azt elmondta, hogy többen utaztak ebben a csónakban, ebben a hajóban egészen pontosan nyolcan” – mondta az M1 tudósítója, majd hozzátette:

„A keresést a rendőrök a katasztrófavédelemmel és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársaival közösen kezdték el” – tájékoztatott Marczi Máté.

A keresésbe még hőkamerás drónokat is bevontak.

Nem sokkal később egy férfi holttestét találták meg a Duna-parton, majd órákkal később egy női holttestre is rábukkantak a Megyeri hídnál.

A rendőrök ugyanitt megtalálták a sérült motorcsónakot is. És azt is megállapították, hogy egy szállodahajóval ütközhetett össze. Ezt a szállodahajót Komáromnál állítottak meg, az oldalán pedig sérüléseket találtak.

A nyolc utas közül ötöt, három férfit, és két nőt egész nap keresték a hatóságok. Napközben a Kopaszi gát közelében is kutattak a szakemberek, akiknek a dolgát a viszonylag magas vízállás is nehezíti. Közben a verőceiek is bekapcsolódtak a munkába.

A Katasztrófavédelem Önkéntes Mentőszervezetének hajói a Dunán az Újpesti vasúti hídnál, ahol egy balesetet szenvedett motorcsónak utasai után kutatnak 2024. május 19-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

„A verőcei hajózásért egyesület tagjai jelen pillanatban is több hajóval vannak a Dunán, az eltűntek után kutatnak” – ezt Grauszmann György, Verőce polgármestere mondta, így segít a település a keresésben.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az M1-nek azt mondta: mindaddig folytatódik a keresés, amíg nem lesz eredménye.

„Mindehhez kapcsolódóan a szárazföldön is, akár eltűnt személyek keresésére alkalmas mentőkutyák bevetése történt meg illetve vasárnap délelőtt folyamán 13 kishajóval illetve 3 drónnal a Duna Pest vármegyei szakaszán illetve már a lejjebbi területeken is a kutatás-keresés elindult” – osztotta meg Dóka Imre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A túlélőt fej- és kulcscsont-sérüléssel szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat közölte azt is: a férfin sebek és zúzódások is voltak.

„A férfi eszméleténél volt, fejsérülést, kulcscsont sérülést, és test szerte zúzódásokat szenvedett, helyszíni állapotstabilizálás után szállítottuk sürgősségi osztályra” – mondta Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója.

A Heidelberg nevű svájci szállodahajó Németországba tartott. Jelenleg Komáromnál vesztegel. Összesen 110 vendéget képes szállítani, úgy tudni a balesetkor is ennyien utaztak rajta. A utasokat a rendőrség napközben kihallgatta, addig senki sem hagyhatta el a hajót.

A balesetben részt vevő másik járművet, a kishajót közben az újpesti kikötőbe vontatták. A maradványait a rendőrség szakértők bevonásával kezdte vizsgálni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást rendelt el ismeretlen tettessel szemben. A nyomozás jelenleg folyamatban van, és a nyomozás célja annak megállapítása, hogy bárkit terhel-e büntetőjogi felelősség a baleset bekövetkezéséért” – nyilatkozta Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A kishajón hét magyar és egy olasz állampolgár utazott. A Heidelberg kapitánya – sajtóhírek szerint – egy felvidéki magyar férfi, akinek 35 éves dunai tapasztalata van. Úgy tudni: a szállodahajó kapitánya nem vette észre az ütközést, a baleset után még két órán át haladt a hajó a Dunán felfelé.

A kiemelt képen a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat keresőhajója a Dunán, a Kopaszi-gátnál, ahol egy balesetet szenvedett motorcsónak utasai után kutatnak 2024. május 19-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)