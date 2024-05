Dunai hajóbaleset: Őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát, kiterjesztették a keresést, több százan kutatnak az eltűntek után

Több ember halálát okozó segítségnyújtás miatt a BRFK hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki és vette őrizetbe a szombat éjjel Verőcénél halálos balesetet okozó Heidelberg szállodahajó kapitányát. A rendőrség a társszervekkel együtt továbbra is nagy erőkkel keresi a hajóbaleset öt eltűntjét, Verőcétől délre a folyó teljes magyarországi szakaszát átkutatja. A keresésben több százan vesznek részt. A balesetben összeroncsolódott motorcsónakban nyolcan utaztak, akik közül egy férfi súlyos sérülésekkel kijutott a partra, két embernek pedig a holttestét találták meg.

„A BRFK több ember halálát okozó segítségnyújtás miatt hétfőn gyanúsítottként hallgatta ki és vette őrizetbe a Haidelberg szállodahajó kapitányát. A hajó vizsgálatát Komáromnál a rendőrség befejezte. A BRFK a társszervekkel együtt hétfő délelőtt az öt eltűnt utáni kutatást már a Duna déli szakaszaira, egészen Dunaújvárosig kiterjesztette. A keresőcsapatok mintegy 24 hajóval végzik a kutatást a vízen, a szárazföldön és a levegőben egyaránt” – jelentette Budapestről az M1 helyszíni tudósítója.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a szombat éjszakai dunai hajóbaleset eltűntjeit – élő bejelentkezés Budapestről

„Már a folyó hosszabb szakaszára kiterjesztették a keresést, viszont nehezíti a kutatást az, hogy nagyon magas most a Duna vízállása. Mivel nagyon meleg van, a mentőcsoportok folyamatos váltásban vannak, a kutatás viszont nem áll meg. Továbbra is nagy erőkkel keresik továbbra is az eltűnteket” – jelentette Komáromból az M1 helyszíni tudósítója.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a szombat éjszakai dunai hajóbaleset eltűntjeit – élő bejelentkezés Dunakesziről

A motorcsónak maradványait, amely szombat este ütközött össze egy szállodahajóval a Dunán Verőcénél, darabokban hozták partra. A roncsokat az újpesti kikötőbe vontatták.

A kishajón nyolcan utaztak, akik közül egy olasz férfi súlyos sérülésekkel kijutott a partra, ott kért segítséget.

Két ember holttestét vasárnap megtalálták, további öt embert azóta is keresnek.

A kutatásban több százan vesznek részt. Verőcétől délre a folyó teljes magyarországi szakaszát átvizsgálják, a szakemberek munkáját búvárok, drónok és hőkamerák is segítik.

Most már inkább áldozatok kereséséről szól ez a nagymértékű kutatás.

Balázs László a Pest Vármegyei Kutató-Mentőszolgálat vezetője az M1-en azt mondta a túlélő és az áldozatok sebesüléseiből is arra lehet következtetni, hogy az ütközés nagyon nagy erejű volt.

„Nagyon nehéz bármit is mondani arról, hogy valójában a Duna vagy a hideg víz milyen hatással van egyébként az esetleges túlélőkre. Nem segít értelemszerűen. Illetve hogyha valósággá válik az, hogy ezzel a szállodahajóval ütközött, ugye amit most már tényként tudunk kezelni akkor elképzelhető, hogy ez a Dunának a középrészén a folyam kellős közepén történt és onnan azért az esetleges sérült túlélőnek a jutása nem egy egyszerű feladat” – vélekedett a mentőszolgálat vezetője.

Sajtóinformációk szerint a motorcsónakban 18 és 40 év közötti fiatalok voltak, akik korábban egy fesztiválról indultak el Dunakeszi környékéről.

Kiemelt kép: MTI