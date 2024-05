Zivatarok áztatják az országot, több vármegyére riasztást adtak ki

A következő napokban változékony, meleg idő várható. Több alkalommal számíthatunk az erőteljes gomolyfelhő-képződésből záporok, zivatarok kialakulására.

Reggel, délelőtt inkább a középső országrészben, délután pedig főként az ország keleti felén lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés –írja a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

Arrafelé fordulhatnak elő néhol több hullámban is záporok, zivatarok, sőt a Dél-Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A délies szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között változik, északkeleten marad hűvösebb az idő. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére többfelé kiderül az ég, ugyanakkor helyenként maradnak a felhők, amelyekből kisebb számban továbbra is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Gyenge marad a légmozgás, csak zivatar környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul.

(Fotó: met.hu)

Az éjszaka második felében délnyugat felől érkezett záporos csapadéktömb fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződik át. A kora reggeli órákban a Dunántúl keleti, illetve az ország középső részein, majd reggel, kora délelőtt inkább a Duna-Tisza közének északi területein helyenként zivatarok is kialakulhatnak.

(Fotó: met.hu)

Vasárnap napközben elsősorban a Dunától keletre elszórtan, a Dunántúl északkeleti részén helyenként alakulhatnak ki zivatarok. Előbbi területen délután, kora este néhol intenzívebb zivatar is előfordulhat, amelyet felhőszakadás, viharos szél, jégeső kísérhet.

(Fotó: met.hu)

Kissé nagyobb valószínűséggel a Dél-Alföldön az említett időszakban egy-egy heves zivatarnakis van esélye. Az esti, késő esti órákban keleten fokozatosan csökken a csapadékhajlam, majd nyugat, délnyugat felől újabb záporok, zivatarok érkezhetnek, illetve alakulhatnak ki.

