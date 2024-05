Siófokon nyitja meg új campusát a Debreceni Egyetem (DE), az erről szóló megállapodást pénteken írták alá a felsőoktatási intézmény és a város vezetői.

A DE sajtóközpontja az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Siófok önkormányzatával és a Siófoki Szakképzési Centrummal kötött megállapodás alapján Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza és Szolnok után Siófokon létesül a Debreceni Egyetem legújabb campusa. Az együttműködés célja Siófok bekapcsolása a hazai felsőoktatásba.

Idézték a közleményben Lengyel Róbertet (BSE), Siófok polgármesterét, aki az aláírási ünnepségen a Debreceni Egyetemmel kötött együttműködést mérföldkőnek nevezte Siófok életében, mivel elsősorban a városban és vonzáskörzetében élő több ezer középiskolásnak kiváló továbbtanulási lehetőséget jelent.

Emellett fontos abból a szempontból is, hogy az ott végzett magasan képzett munkaerő megfelelő utánpótlást biztosíthat Siófok és a térség cégeinek, vállalkozásainak

– tette hozzá a polgármester.

Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy az együttműködés stratégiai jelentőségű a város és a balatoni térség életében. Hozzájárulhat a térség gazdaságélénkítő erejének fokozásához, a foglalkoztatás bővítéséhez, a fiatalok helyben tartásához, biztos egzisztencia és karrier megteremtéséhez.

Szilvássy Zoltán, a DE rektora arról beszélt: az intézmény képzési spektrumának széles skáláját kínálja majd a siófoki campuson. Már most látszik, hogy nagyon hangsúlyos lesz a gazdaságtudomány, illetve a turizmussal, vendéglátással kapcsolatos oktatás, amely Debrecenben is rendkívül sikeres, és idővel további területekre is fókuszálhatnak.

Valószínűleg kiemelt szerepet kapnak a műszaki tudományok és képzéseket indítanak az egészségipar valamennyi versenyképes szektorában – mondta a rektor. Bács Zoltán, az egyetem kancellárja szerint a megállapodás célja az is, hogy a képzési kínálat mellett az egyetem tudásbázisa az együttműködő partnerekkel közös kutatásokban, régiófejlesztésben, szolgáltatásfejlesztésben is fokozatosan szerepet kapjon.

Az indítani tervezett képzések eszközigényének biztosítása és a folyamatos működés feltételeinek megteremtése komoly feladat, amelyhez a forrásokat hosszabb távon helyben kell majd megteremteni

– mutatott rá Bács Zoltán.

Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja a közlemény szerint azt mondta, a tudás akkor lehet teljes, ha megszerzéséhez az óvodától az egyetemig minden rendelkezésre áll. Megjegyezte, a tudás mellett az innovációra is nagy hangsúlyt kell fektetni, és ehhez igazítani a szakképzést is.

Az első hallgatók a tervek szerint 2025 szeptemberében kezdhetik meg tanulmányaikat a DE Siófok Campuson – jelezte az egyetemi sajtóközpont.

A kiemelt kép illusztráció. A drónnal készült felvételen óriáskerék a siófoki nagystrandon (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)