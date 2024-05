Orbán Viktor: Progresszív baloldali gondolkodású, háborúpárti Robert Fico merénylője

Nem indokolatlan összefüggésbe hozni a szlovák miniszterelnök elleni merényletet a háborúval, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy az orosz-ukrán háború folytatódjon – hangsúlyozta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő arról beszélt: eddig se voltak sokan, akik a béke hangján beszéltek, Magyarország mellett csak a Vatikán volt ilyen, Szlovákia pedig éppen most vett „békepárti irányt”. A Robert Fico elleni merényletre utalva hozzátette: most ebből az egyik kiesett, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak kétszeres erővel kell dolgoznia és saját munkája is nehezebbé válik Brüsszelben, amikor meg kell küzdenie a vitákban a háborúpárti politikusokkal.

Szerinte ugyan a titkosszolgálatok még dolgoznak a merénylet összes körülményének földerítésén, de annyi biztos, hogy „progresszív baloldali gondolkodású, háborúpárti” elkövetőről van szó.

„Ezért nem indokolatlanok azok a kombinációk, amelyek összefüggésbe hozzák a merényletet a háborúval. Nagy erők állnak a háborúpárti politikusok mögött, általában a háborúpárti álláspont mögött, a Soros-birodalomtól kezdve a fegyveripar, a hitelezők, tehát nagykutyák és nagy, erőteljes erőközpontok érdekeltek abban, hogy ez a háború folytatódjon, sőt, kiterjedjen”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra figyelmeztetett: fontos, hogy a békepártiaknak nem szabad megijedniük. Szembe kell fordulnunk a Soros-birodalommal, ha kell, akkor az amerikai külpolitikával, és világossá kell tennünk, hogy Európának az az érdeke, hogy a reménytelen harctéri megoldás erőltetése helyett visszatérjünk a tárgyalóasztalhoz – jelentette ki.

Kiemelt képen: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Robert Fico szlovák kormányfő közös sajtótájékoztatója a Karmelita kolostorban 2024. január 16-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)