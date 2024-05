Kiadták a riasztást, mutatjuk, hol szakad le az ég

Májusi eső aranyat ér, tartja a mondás. Éjszaka hidegfront csapadékzónája érkezett, amely estig sokfelé okoz esőt, záport, zivatart. A hétvége első részében csökken a csapadékhajlam, de vasárnap már elszórtan, hétfőn több helyen alakulhat ki zápor, zivatar.

Az összefüggő felhő- és csapadékzóna északkelet felé halad, mögötte a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható és egy átmeneti szünetet követően délután záporok, zivatarok, néhol akár heves zivatarok is kialakulhatnak, de a Délnyugat-Dunántúlon ekkor már csak kis eséllyel lehet csapadék – írják a HungaroMet oldalán.

(Fotó: met.hu)

A délkeleti, majd délnyugatira forduló szél helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan csapadékos északkeleti tájakon 15 és 20, másutt 21 és 27 fok között várható. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére nagy területen kiderül az ég, de északkeleten maradhatnak felhős területek, valamint a szélcsendes északi tájakon párássá válhat a levegő, köd képződhet. Egyre inkább csökken a záporok, zivatarok száma, amelyek fokozatosan az északkeleti, keleti tájakra korlátozódnak.

(Fotó: met.hu)

Mérséklődik, gyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

Az éjjel érkezett záporos, zivataros csapadékrendszer fokozatosan északkeleti irányba helyeződik. A zivatarok környezetében intenzív csapadékhullás, viharos széllökés előfordulhat, illetve néhol apróbb szemű jég sem kizárt. Napközben ez a csapadékrendszer fokozatosan gyengülve északkelet felé elhagyja hazánkat.

(Fotó: met.hu)

Délután újabb zivatarok képződhetnek (a délnyugati területeken legkisebb valószínűséggel), köztük heves zivatarok is, melyekre legjobb esély az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén mutatkozik. Zivatarok környezetében jégeső, viharos kifutószél előfordulhat. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű jég erősen viharos széllökés, esetleg felhőszakadás is társulhat. A zivatartevékenység (intenzitásából veszítve) az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.

A kiemelt kép illusztráció.