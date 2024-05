A Szuverenitásvédelmi Hivatal válaszolt a Magyar Ügyvédi Kamarának

Válaszukban az Európai Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásra hivatkozva az egyeztetéstől is elzárkóztak. Az együttműködési szándék mellett levelünkben javasoltuk, hogy a Kamara működjön közre egy protokoll kialakításában a magyar nemzeti szuverenitást sértő tevékenységek vonatkozásában. Ilyen gyakorlat már most is létezik: a pénzmosás és a terrorizmus esetében jelenleg is bejelentési kötelezettségük van az ügyvédeknek. A Kamara annak ellenére zárkózott el megkeresésünktől, hogy az elmúlt években ügyvédek is segédkezhettek tiltott külföldi kampányfinanszírozás lebonyolításában.

A Kamara válaszlevele nem tért ki arra, hogyan kívánják biztosítani, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő, sem arra, hogyan kívánják elősegíteni a magyar szuverenitás védelmét, amely alkotmányos és erkölcsi kötelességük.”