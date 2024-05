Rétvári Bence: Brüsszel a tanárbéremelés forrásai helyett csak revizorokat küldött

Mind a mai napig egyetlen euró sem érkezett Brüsszelből a tanárok és óvónők béremelésére, miközben a tanárok már megkapták a januári, februári, márciusi és áprilisi megemelt bérüket is, de ez eddig csak és kizárólag hazai költségvetési forrásból történt – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán az MTI-vel.

Rétvári Bence azt írta: hiába adott garanciát január elején az Európai Bizottság a béremelési források folyósítására, lassan itt a nyári szünet, de eddig még semmilyen utalás nem történt.

Brüsszel már azokat a pénzeket is ellenőrzi, amelyeket oda sem adott – jegyezte meg, hozzátéve, ugyan Brüsszelből forrás még nem érkezett, de revizorok igen.

Az EU ellenőrei azt vizsgálják hónapok óta, utalásról utalásra, miként valósult meg a béremelés.

Egy olyan forrás felhasználását vizsgálják, amelyet Brüsszelből még át se utaltak – írta. Nem a források biztosítására fordítják az energiát – folytatta -, hanem a pedagógusok tételes ellenőrzésére.

Kapcsolódó tartalom

Tömegesen kérnek be kinevezési okiratokat, munkaszerződéseket. Miután ezeket megkapták, nagyon sok tanár diplomáját is bekérték. Sőt, a KRÉTA-üzeneteket is „ellenőrzik, hogy a tanárok megfelelő arculati elemekkel kaptak-e értesítést arról, hogy a béremelés részben EU-s forrásból valósul meg” – tudatta az államtitkár.

„Miközben a valóságban egy euró se érkezett meg”

– hangsúlyozta. Talán nem minden ok nélkül van olyan érzése az embernek – fűzte hozzá -, mintha Brüsszel folyamatosan azt keresné, hogyan tud hibát találni, és arra hivatkozva akadályozni a tanárok és óvónők béremelését.

Kiemelte:

míg az uniós bürokraták csak vizsgálódnak, a kormány cselekszik.

Emlékeztetett: 2022-ben és 2023-ban 10-10 százalékkal, idén átlagosan 32,2 százalékkal nőtt a tanárok és az óvónők bére, jövőre pedig a tervek szerint 21 százalékkal emelkedik. Így összesen 93,5 százalékos az emelés, azaz négy év alatt csaknem a duplájára nő a tanárok fizetése. Az állami fenntartású iskolákban a tanárok átlagbére 652 ezer forintra, az igazgatói illetmény pedig átlagosan 1 millió forintra emelkedett.

Kitért arra is, hogy „a baloldal Brüsszelben is támadta a tanárok béremelését, valamint pert indítottak, hogy megakadályozzák a források felhasználását”.

Végül szégyennek nevezte, hogy a magyar baloldal képviselői az Európai Parlamentben nem a magyar tanárokért, hanem ellenük dolgoznak. „Sőt, még büszkék is rá, hogy kárt okoznak Magyarországnak. Brüsszelben változásra van szükség!” – hangsúlyozta közleményében Rétvári Bence.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2024. február 29-én. Az Európai Unió (EU) legszigorúbb idegenrendészeti szabályrendszere lép életbe Magyarországon március 1-jén. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)