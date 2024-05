Kiadták a riasztást, térképen mutatjuk, hol várható kiadós zápor

A következő 36 órában úgynevezett nyereghelyzet alakul ki, amely sok izgalmat nem tartogat, bár helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Csütörtökön aztán meleg nedves szállítószalag helyeződik fölénk, pénteken pedig hidegfront érkezik, sokfelé okozva esőt, záport, zivatart.

Gomolyfelhős, napos időre van kilátás, majd délután délnyugat felől fátyolfelhők sodródnak fölénk – írja a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

Elsősorban hazánk északkeleti, keleti felében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délkeleti, keleti szél több helyen megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22 és 24 fok között várható. Késő estére 10 és 18 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

Estére a nappali záporok, zivatarok megszűnnek, és a gomolyfelhők is feloszlanak. Közben délnyugat felől további fátyolfelhők érkeznek, majd a délnyugati országrészben meg is vastagszik a felhőzet, és ott a késő esti óráktól eső, záporeső is előfordulhat. A délkeleti, keleti szél helyenként megélénkül.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendesebb északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Szerdán főként a déli óráktól estig, elsősorban az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység térségében, illetve kisebb területen délkeleten zivatarok kialakulása várható, amelyekből néhol viharos széllökés, esetleg apró szemű jég előfordulhat.

(Fotó: met.hu)

Kiemelt kép: MTI