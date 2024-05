Negyedik alkalommal rendezik meg a Nagy Ipoly-takarítást, a környezetvédelmi akciót idén augusztus 8. és 11. között tartják meg – jelentették be sajtótájékoztatón kedden Szobon.

Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke, országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselőjelölt arra hívta fel a figyelmet, hogy a kezdeményezés nagy lehetőség a találkozásokra, a közösség erősítésére, önkéntesek, civilek, önkormányzatok együttlétére.

Kiemelte, a kitűzött környezetvédelmi célok elérése nem működik az egyén személyes elkötelezettsége nélkül, ezért politikusoknak és civileknek is az a feladatunk, hogy megmutassák, mit tesznek a környezetükért.

A Nagy Ipoly-takarításnál „az az üzenet vezérel minket, hogy ez nem a mi szemetünk, de a mi hazánk, ez a legfontosabb ügy, ami összeköt” – mondta. Hozzátette azt is, hogy

a teremtett környezet védelme alapvetően kereszténydemokrata érték, „amelyben a feladatunk is, missziónk is, hogy példát mutassunk”.

Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke az esemény azon vonatkozására mutatott rá, amely a nemzeti összetartozást, a nemzetegyesítés ügyét szolgálja. Úgy fogalmazott, a környezetvédelem is egy közös ügy, és erősíti azt a színes szövetet, amit úgy lehet nevezni, hogy nemzeti összetartozás.

Az akcióban a közös határfolyó látszólag elválaszt, de ma egyre inkább összeköt, és a folyó és környezetének megóvása is bizonyíték a nemzet összetartozására – közölte.

De nemcsak a magyar nemzetrészek összetartozása fontos ebben az ügyben – emelte ki Pánczél Károly, aki az akció védnöke is –, hanem a nemzetek együttműködése is, hiszen itt nemcsak magyar a magyarral működik együtt, hanem együttműködik magyar a szlovákkal.

Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, nemcsak szeretni kell a folyót és annak vidékét, hanem tenni is kell érte. A határ mindkét oldalán megjelenő nagyszámú önkéntes azt is mutatja, hogy „szlovák és magyar, aki az Ipoly mentén él, fontosnak tartja azt, hogy rendben legyen ez a szeszélyes folyó”.

Megjegyezte: az Ipoly olyan folyó, amely megtestesíti azt az identitást, amit itt a palócok, illetve amit az itteni szlovákság is megél ebben a térségben. Megemlítette, hogy az elmúlt évben három új Ipoly-hidat adtak át, s a híd egyfajta jelkép is, mint ahogy maga az Ipoly-takarítás is, amelyben nagyon sok fiatal is részt vesz.

Gaal Gergely, a KDNP Pest vármegyei elnöke arról beszélt, hogy

a Nagy Ipoly-takarítás ideális kereszténydemokrata kezdeményezés, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy jó ügyeket és jó közösségeket szolgáljanak, lehetőséget biztosít arra, hogy ügyek és közösségek összeérjenek.

Mint mondta, itt megjelenik az önkéntesség, a határokon átívelő nemzetegyesítés, a sport és az egészséges életmód, a környezet megóvása és két egymással szomszédos baráti európai ország összefogása egy jó ügy érdekében.

Ferencz Gyöngyi független polgármester arról szólt, hogy az országgyűlési képviselők nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is sokat tesznek a környezet védelméért, hiszen amikor augusztusban – az Ipoly névnaphoz köthetően – elindul a Nagy Ipoly-takarítás, tevőlegesen is részt vesznek a munkában.

A Duna-Ipoly Sportegyesület és a Pro Civitate Dei Egyesület szervezésében zajló akció során az Ipoly folyót és partját mintegy 175 kilométer hosszan tisztítják meg a hulladékoktól, a munkát a folyón kenukból, valamint a parton gyalogosan, önkéntesek segítségével valósítják meg. A környezetvédelmi akcióra május 15-től lehet jelentkezni online.

Kiemelt kép: Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)