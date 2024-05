Magyarországon a tízezer lakosra jutó orvosok száma meghaladja az OECD-országok átlagát

Magyarországon a 10 ezer lakosra jutó orvosok száma meghaladja a legfejlettebb országok, az OECD-országok átlagát – mondta Rétvári Bence, a BM parlamenti államtitkára kedden Érden.

Rétvári Bence, miután Kardosné Gyurkó Katalinnal, a Fidesz érdi polgármesterjelöltjével és Aradszki Andrással, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjével meglátogatta a rendőrség és a járóbeteg-rendelő felújított épületeit, azt hangoztatta: a kormány számára fontos, hogy a közintézmények minden településen jó színvonalúak legyenek. Hozzátette: Érden mindkét épületet felújították az elmúlt években.

Fontosnak mondta továbbá, hogy ezekben a megújult épületekben dolgozók hatékony munkát tudjanak végezni. Az egészségügyben a kormány következő feladata az, hogy minél jobban segítsen a betegeknek kihasználni a rendelkezésükre álló kapacitásokat – fűzte hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence megítélése alapján az a béremelés az egészségügyben, amelyről a kabinet a koronavírus-járvány idején döntött nagy segítséget jelentett és a korábbiakhoz képest jóval magasabb orvosbéreket hozott.

Fontosnak nevezte az ápolók béremelését is. A szakdolgozók bére eléri most már a bruttó 800 ezer forintot – tette hozzá.

Az államtitkár beszélt arról, hogy a migráció hatására a közbiztonsági helyzet is egyre vészjóslóbb lett. Hozzátette, hogy más országokban például Franciaországban a rablási statisztikák szerint 100 ezer lakosra 31, Svédországban 85, Belgiumban 102 rablás jut, míg Magyarországon összesen 6.

Kapcsolódó tartalom

Az is nagyon fontos, hogy amikor egy bűncselekményeknek gyermek sértettje van, akkor a gyermek a korához megfelelő körülmények között számolhasson be az esetről ezért például az érdi rendőrségen is kialakítottak egy gyermekbarát meghallgató szobát. A politikus kitért arra is, hogy a rendőröket érintően szintén jelentős bérfejlesztés történt.

Kardosné Gyurkó Kata, a Fidesz érdi polgármesterjelöltje arról beszélt, hogy a jövőben Érdnek szorosabban együtt kell működnie a kormánnyal, ha a lakosság érdekében tovább szeretnék fejleszteni az egészségügyet, a közbiztonságot. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban Érd visszacsúszott a legbiztonságosabb városok listáján, ezért több járőröző rendőrre és több térfigyelő kamerára lenne szükség.

Az egészségügyi ellátások területén a várólisták csökkentése a legfontosabb feladat a helyben élők számára

– szögezte le. Aradszki András a térség kormánypárti országgyűlési képviselője elmondta, hogy a 2019 és 2022 közötti időszakban az érdi igazságszolgáltatás megújult, vadonatúj ügyészségi és rendőrségi épület szolgálja az Érdieket.

Ebben az időszakban kormányzati és önkormányzati támogatásokból megújultak a háziorvosi rendelők, rendelőintézetek. Mi vissza szeretnénk térni arra az útra, amelyen 2019 előtt járt a város és ez csak a kormánnyal való együttműködéssel képzelhető el – fűzte hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)