Hernádi Zsolt szerint ipar nélkül nincs Európa és nincs Magyarország sem

Ipar nélkül nincs Európa és nincs Magyarország sem, és a Molnál úgy hiszik, hogy csak egy szuverén és versenyképes iparral tudnak erősek maradni – mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kedden a Mol Poliol Komplexum tiszaújvárosi átadóján.

Hernádi Zsolt köszöntőjében kiemelte, „a legújabb kori Magyarország egyik legnagyobb iparfejlesztését” adták át a városban. Hozzátette, hogy az elkészült beruházás a cégcsoport történetének legnagyobb organikus beruházása, amely 1,3 milliárd euróból valósult meg.

Hernádi Zsolt ismertette, a magyar kormány mintegy 131 millió eurós támogatással és társasági adókedvezménnyel segítette a beruházást, így az iparfejlesztés mellett új munkahelyek teremtéséhez is hozzájárult.

Szerinte a Mol Poliol Komplexum az egész régió vegyiparában új fejezetet nyit, hiszen egy csúcstechnológiával működő, automatizált üzemcsoport, a magyar vegyipar ezzel „felkerült a vegyipar világtérképére”.

Kiemelte, a Mol-csoport lesz a régió első olyan vállalata, amely a nyersolaj kitermelésétől a poliol előállításáig „egy kézben tartja a műanyaggyártás értékláncát”, ezzel a jövő ellátásbiztonságát és az ország szuverenitását is megtudták erősíteni.

Hozzátette, az építkezést levezénylő Thyssenkrupp igazi környezetkímélő, innovatív technológiát vitt Tiszaújvárosba, emellett Százhalombattán egy modern kutatási- és fejlesztési központ is felépült.

Hangsúlyozta, a céggel „nagy ívű” terveik vannak a hazai gazdaság fejlesztésében és az 1,3 milliárd euróból megvalósult Mol Poliol Komplexum ennek a „nagy utazásnak az egyik kiemelkedő, fényes állomása”.

Elmondta, 2010 óta Magyarországon és a régióban a cégcsoport több mint 4 ezermilliárd forintot költött beruházásokra és 2030-ig további 5 ezermilliárd forintot terveznek elkölteni fejlesztésekre. Hernádi Zsolt Kossuth Lajost idézve úgy fogalmazott, ma is igaz, hogy ipar nélkül a nemzet és Európa is egy félkarú óriás.

Kifejtette: ami 1841-ben a védegylet volt, az ma, 2024-ben a gazdasági szuverenitás, az ipari önrendelkezés és a cselekvőképesség. Hozzátette, az utóbbi két évtizedben az európai kontinens jelentős mértékben veszített gazdasági jelentőségéből.

A háború következményeként kialakult ipari energiaárak, „az erőltetett és sokszor egyáltalán nem ösztönzött klímacélok” és a „hanyatló gazdaságpolitika” következtében az európai ipar versenyképessége rohamosan romlott – jegyezte meg.

Hernádi Zsolt hangsúlyozta, a Molnál nem hiszik, hogy ipartalanítani kellene Európát és fontosnak tartják Kossuth Lajos gondolatmenetének folytatását és aktualizálását. Hozzátette, Európának „nagyon nagy szüksége lenne” egy ipari védegyletre és arra, hogy a politikusok vegyék észre, mit is jelent a „teremtő munka”.

Hernádi Zsolt úgy fogalmazott, amikor az elkészült beruházásra tekint, nemcsak azt látja, hogy az a cégcsoport történetének legnagyobb organikus beruházása, hanem azt is, hogy „van remény arra, hogy az európai és a hazai ipar megmenthető legyen”.

Úgy fogalmazott, a Mol sikere az ország sikere is és reméli, „folytathatják ezt a történetet”, melynek eredménye egy fenntarthatóbb, versenyképesebb és önálló régió lesz, a miniszterelnököt pedig arra kérte, „győzze meg európai kollégáit, támogassák az ipart és együttesét, partnernek tekintsék, ne bűnbaknak” és abban a megoldást lássák, ne a problémát.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében arról beszélt, az átadó napja mérföldkőnek tekinthető a térség életében.

Elmondta, a komplexum által előállított poliol az egyik legkeresettebb műanyag-alapanyag, azt az autógyártástól kezdve a bútoriparon át, a ruhaiparon keresztül egészen a hőszigetelésig számos iparágban használják.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott a Mol Petrolkémia Zrt. „szerves része” a város életének, a Mol-csoport pedig egy nemzetközileg is elismert vállalat, mely a világon is ismertté teszi a hazai ipart és egyben Tiszaújvárost. Hozzátette, a beruházásnak köszönhetően a város a régió „vegyipari fővárosává vált” és a fejlesztés azt mutatja, a cégcsoport hosszú távon tervez a régióban.

Kiemelte, a kormánnyal azon dolgoznak, hogy az idősek megbecsülése mellett a térségbeli fiatalok a szülőföldjükön tudják elképzelni jövőjüket vagy térjenek oda haza. Ebben „óriási” partnert jelent számukra a Mol, mely „rendkívüli munkát végez” a fiatalok megszólításában is – mondta.

A kormány támogatásával Tiszaújvárosban számos más fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban, többek között új orvosi eszközöket szereztek be a helyi szakrendelőnek, energetikailag korszerűsítették az általános iskolákat és a szakképzőiskola is folyamatosan fejlesztések alatt áll – mondta.

Kiemelt kép: Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Mol Poliol Komplexum átadásán Tiszaújvárosban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)