Elhunyt Horváth László, a Valahol Európában című film szereplője, aki a legendás alkotásban Kuksit formálta meg, emellett több magyar filmben is játszott gyerekszínészként.

Horváth László május 8-án hunyt el – tudatta fia, Horváth Tamás az MTI-vel.

„Búcsúzunk Kuksitól, a Valahol Európában című film egyik kedvenc karakterétől” – olvasható a közleményben.

Horváth László 1940-ben született Budapesten, tehetségére Radványi Géza rendező figyelt fel és ezt követően számos magyar filmben szerepelt, köztük az Én és a nagyapám című alkotásban (1954).

Horváth László 1956 után Münchenben élt, reklámfilmeket készített, és nagy filmekben rendezőasszisztensként dolgozott. Az 1980-as évek közepén ismét visszatért Budapestre. Jó barátságban volt Radványi Géza és Makk Károly rendezővel, valamint gyerekkori barátjával, Bunyik Bélával, a Hungarian Film Fesztivál alapítójával – áll a közleményben.

Radványi Géza 1947-ben készült, klasszikussá vált Valahol Európában című, háborús árvákról szóló munkája a magyar filmtörténet egyik legnagyobb nemzetközi sikert elért alkotása. A stábban a korszak sok nagy alkotója benne volt, és a következő generáció legjelentősebb tagjai is segédkeztek. A filmet huszonkilenc országban mutatták be, külföldön is nagy sikert aratott, többek között a locarnói és a velencei filmfesztiválon is láthatta a közönség. A Valahol Európában 2000-ben, a hazai filmes szakma választása szerint, bekerült minden idők legjobb 12 magyar alkotása közé.

Radványi Géza (1907-1986) 100. születésnapja alkalmából a magyar Nemzeti Filmarchívum restaurálta a háború után első és legsikeresebb nagyjátékfilmjét – idézik fel a közleményben.

Az imdb.com mozis adatbázis szerint Horváth László filmjei között van a Valahol Európában, valamint az Én és a nagyapám mellett a Díszmagyar (1949), a Teljes gőzzel (1951), az Ifjú szívvel (1953) című alkotás, valamint a Kicsik-nagyok öröme című rövidfilm (1953).

