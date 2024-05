Egyre durvább részletek derülnek ki Magyar Péter háttéremberéről

„Miután megtörténtek az első letartóztatások, Magyar Péter élettárásnak anyja hónapokon át tovább folytatta az áldozatok becsapását és kisemmizését” – írta a Metropol. A lap újabb részleteket közölt a megdöbbentő ügyben. Vallomásában az egyik áldozat például azt mondta, hogy S. Mária hónapokon át zaklatta, újabb és újabb ajánlatokkal „bombázta”, egyre nagyobb és nagyobb hozamokat ígérve.

Négy évet ült fegyházban piramisjátékért Magyar Péter háttérembere, illetve élettársának édesanyja – írta meg hétfőn a Metropol. A lap most újabb részleteket közölt az ügyben. S. Mária bűntársaival gátlástalanul fosztogatta áldozatait, a kicsalt összeg nagy része a mai napig nem került elő. A lap szerint a hatóságok körülbelül hétmilliárd forintot keresnek.

A Metropol a bírósági ítélet, illetve a vádirat tanulmányozásakor megtudta, hogy a bűnbanda tagjai több alkalommal is megpróbáltak külföldre szökni. Terveik között az is szerepelt, hogy az EU fővárosában, Brüsszelben rejtőznek el. Egyes utalások szerint jelentős kapcsolataik lehettek a belga fővárosban.

Miután megtörténtek az első letartóztatások, Magyar Péter élettárásnak anyja hónapokon át tovább folytatta az áldozatok becsapását és kisemmizését.

Ezt a fajta gátlástalanságot a bíróság súlyosbító tényezőként vette figyelembe a négy év fegyházbüntetés kiszabásakor.

Még az elsőrendű vádlott őrizetbe vétele után is azt állította az átvert embereknek, hogy aggodalomra nincs ok, csupán pillanatnyi zavarok álltak be, és a befektetésüket vissza fogják kapni.

Volt olyan áldozat, akinek még több pénz befizetését javasolta, mondván, úgy biztos nem veszíthet semmit.

Vallomásában az egyik áldozat azt mondta, hogy S. Mária hónapokon át zaklatta, újabb és újabb ajánlatokkal „bombázta”, egyre nagyobb és nagyobb hozamokat ígérve.

Egy károsultra vetítve egyébként S. okozta a legnagyobb kárt, miután a lap szerint egyetlen embertől 108 milliót csalt ki.

A vádirat szerint Magyar Péter pénzügyeinek intézője mindvégig közvetlen kapcsolatba állt a nyolcmilliárdos csalássorozat elsőrendű vádlottjával, a bűnszövetkezet első számú vezetőjével. Az ítélet indoklásában megtalálható, hogy több mint 700 alkalommal beszéltek közvetlenül telefonon egymással, jellemzően arról, hogy kit mennyi pénzzel lehetne még levenni.

S. rendszeres látogatója volt az elsőrendű vádlott irodájának, amit a fontos pénzintézetnek helyet adó Bankcenterben béreltek.

A tehetősebb áldozatokat ide vitték be, meggyőzve őket arról, hogy profikkal van dolguk.

Azzal verték át az áldozatokat, hogy egy neves bankár révén a nemzetközi üzleti világban fektetik be a nekik átadott összegeket. A lap úgy fogalmazott, hogy megtévesztés céljából S. Mária egy weboldalt is fenntartott, ahova kamufotókat töltött fel magáról, illetve arról, hogy a bűnbanda vezetői külföldön tárgyalnak, kötnek üzleteket.

S. korábbi főnökét, a csaló banda vezetőjét egyébként 11 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság, jelenleg is fegyházbüntetését tölti.

S. a rendőrségi kihallgatásán azzal mentegette magát, hogy a pénzügyi tudása erősen hiányos, ő nem igazán ért az ilyesfajta ügyletekhez.

„Nem is tudom pontosan, hogy mi a kölcsön és a befektetés közötti különbség” – vallotta, miközben a legnagyobb összeget, 108 millió forintot ő maga csalta ki egy károsultból – foglalta össze a Metropol.

