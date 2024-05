Beneda Attila: Magyarországnak ma olyan családokra van szüksége, amelyek testi, lelki és szellemi egészségben léteznek

Magyarországnak ma olyan családokra van szüksége, amelyek testi, lelki és szellemi egészségben léteznek. Ez nemcsak a betegségek elkerülésében, hanem az életöröm elérésében is segít, ezt tükrözi az Életöröm címmel most megjelent receptkönyv is – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára kedden Budán.

Beneda Attila az Életöröm – ínyenc receptek cukorbetegeknek, inzulinrezisztenseknek, életmódváltóknak című receptkönyv bemutatóján beszélt. Beneda Attila hangsúlyozta: az örökletes cukorbetegséggel az ember kénytelen együtt élni, ugyanakkor az úgynevezett 2-es típusú cukorbetegség kialakulása felelős táplálkozással, életmóddal és testmozgással megakadályozható. „A kormányzatnak kiemelten fontos az egész nemzet egészsége, ennek érdekében jó néhány olyan népegészségügyi intézkedést vezetett be az előző években. Örömteli látni a változást, hogy sokkal több ember mozog, sportol, mint korábban, mintha ébredezne az egészségtudatosság, amire szükségünk van” – jegyezte meg a helyettes államtitkár. A politikus bejelentette, hogy Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár kedden írja alá azt az újabb 100 millió forintról szóló pályázatot, amelyet az 1-es típusú diabétesszel foglalkozó alapítványoknak, szervezeteknek írnak ki 2024-ben, hogy segítsenek az érintett családoknak, gyermekeknek teljes életet élni. Kapcsolódó tartalom Hornung Ágnes: A kormány kiszámíthatóságot nyújt a családoknak A kormány minden nap azon dolgozik, hogy a családok élete kiszámítható legyen – mondta Hornung Ágnes. Beneda Attila a könyv megjelenése kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországnak tettre kész asszonyokra, nőkre, édesanyákra van szüksége, akik a civil szervezetekben, a közéletben szerepet vállalva megpróbálják előre mozdítani Magyarország hajóját. Az Életöröm – ínyenc receptek cukorbetegeknek, inzulinrezisztenseknek, életmódváltóknak című receptkönyv a Sláger TV-ben három hónapja futó, 12 részes Életöröm című műsor esszenciája. A műsor házigazdája, Király Nóra a sajtóbemutatón elmondta, hogy az Életöröm a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel (Nőiszem) együttműködésben valósult meg. Hozzátette: a magyar nőket megszólító és az érdekeiket képviselő civil szervezet kiemelten fontosnak tartja az egészégtudatos életmód minél szélesebb körű népszerűsítését. A diabétesz Magyarországon a lakosság 5-10 százalékát, csaknem 600-700 ezer ember érint. Az Életöröm című kiadvány elismert és a maguk területén kiemelkedő szakemberek segítségével és szakmai támogatásával született meg; a receptkönyv szerkesztője Hadarik Rita gasztroblogger, a szerzők között volt Vrábel Krisztina gasztroblogger, valamint Víghné Sági Katalin dietetikus is.