Mutatjuk, hol szakítja meg eső a szikrázó napsütést

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölött több lesz a felhő, és ott zápor, néhol zivatar is előfordulhat – jelenti a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Időjárási helyzet Európában:

Továbbra is az a nagy kiterjedésű anticiklon határozza meg Európa jelentős részének időjárását, melynek középpontja a balti térségben található. Ennek az anticiklonnak a területén döntően száraz, derült az idő, ám körülötte ciklonok és frontjaik hatására többfelé erősen felhős vagy borult az ég, sokfelé fordul elő eső, zápor, helyenként zivatar is. Többfelől jelentettek 10 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget. A Kelet-európai-síkság nagy részén napközben sem haladja meg a hőmérséklet a 8 fokot, míg Európa nyugati harmadán, felén továbbra is nyárias az idő, még Svédország déli felén is nagyrészt 20 fok felett alakultak a maximum-értékek.

A Kárpát-medence fölé kedd estig az anticiklon peremén, keleties áramlással szárazabb légtömeg érkezik térségünkbe.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig:

Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölött több lesz a felhő, és ott zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszaka döntően kiderül az ég, de a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon még több lehet a felhő, és ott reggelig még kisebb eső, zápor is lehet. Kedd reggel már ott is csökken a felhőzet, így kedden napközben ismét napos idő várható gomolyfelhőkkel, de csak a délkeleti vidékeken lehet egy-egy futó zápor. Hétfőn és kedden is megélénkül a keleties szél.

Fotó: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 4 és 10 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben ennél hidegebb, a tartósan felhős Délnyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal enyhébb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 21 és 25 fok között várható.