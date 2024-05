Itt vannak az új madarak! Újabb két katonai helikopterrel bővül a honvédség flottája

Két újabb H225M típusú helikopter érkezett a Magyar Honvédséghez az Airbus Helicopters franciaországi gyártóközpontjából – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Honvédelmi Minisztérium (HM) hétfői közleménye szerint.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy a gépek hétfő délután érkeztek meg a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár légibázisára. Az új, high-tech eszközökkel tovább erősödik a magyar légierő ejtőernyős és légi deszant képessége – közölték.

A francia Airbus és a Magyar Honvédség együttműködése keretében a most érkezett gépekkel együtt már nyolcra bővült a H225M helikopterflotta a dandárnál, így már a teljes, tizenhat gépből álló H225M-flotta fele Magyarországon van – tette hozzá a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy

Brüsszel és a nyugat-európai vezetők háborút akarnak, Magyarország ki akar maradni ebből a háborúból, de a magyar emberek biztonsága érdekében védelmi képességeinket folyamatosan erősítjük.

Emlékeztetett: az első helikoptereket 2023. július 24-én fogadta a dandár, az eszközök azóta folyamatosan érkeznek. Magyarország a NATO elvárásainak megfelelően a katonai célú ráfordításait illetően második éve teljesíti a kívánt 2 százalékos költségvetési szintet, amelynek 20 százalékát a haderőfejlesztési program keretében fejlesztésekre fordítja a Magyar Honvédség.

2024-et a légierő évének is nevezhetjük, hiszen számos új eszköz és intézkedés fókuszál az MH légi képességeire. Az év eddig eltelt időszakában 4 új Gripen beszerzéséről számolhattunk be, a SAAB-bal a kiterjesztett valóság (XR)technológiát is alkalmazó kiválósági központot hoztunk létre, a pilóták pedig év elején jelentős illetményemelésben részesültek – idézték a minisztert a közleményben.

