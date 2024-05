Dömötör Csaba: Ez a háború nem a mi háborúnk

Az iváncsai akkumulátorgyárról, az orosz-ukrán háborúról és a WHO pandémiaszerződéséről is volt szó napirend előtt az Országgyűlésben hétfőn.

LMP: az európai parlamenti választáson meg lehet állítani az akkumulátorgyarmatosítás folyamatát

Kanász-Nagy Máté (LMP) arról beszélt, hogy sajtóhírek szerint több száz dolgozót küldtek el pénteken a Fejér vármegyei Iváncsán található akkumulátorgyárból. Megjegyezte, kölcsönzött munkaerőt küldtek el, őket ugyanis a legegyszerűbb elbocsátani.

Szerinte ide vezetett a kormány akkumulátorgyarmatosító politikája, aminek az a lényege, hogy Magyarországot egyszerre szolgáltatják ki a nyugati nagytőkének, az autógyáraknak és a távol-keleti nagytőkének, az akkumulátorgyárnak. A külföldi gyárakat több száz milliárddal támogatja a kormány, a magyar kis- és közepes vállalkozások azonban nem kapják meg ezt a támogatást – közölte, hozzátéve, a június 9-i európai parlamenti választáson meg lehet állítani az akkumulátorgyarmatosítás folyamatát.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára felhívta arra a figyelmet, hogy az iváncsai gyárban tesztüzem zajlik és ez hatással van a foglalkoztatásra is. Hozzátette: munkajogilag a kölcsönzött munkaerőt nem is kell elbocsájtani, mivel kölcsönszerződéssel foglalkoztatják az érintetteket.

Elmondta, négy munkaerőkölcsönző biztosított munkavállalókat az iváncsai gyárba, tájékoztatásuk szerint a leépítés külföldi munkavállalókat érintett. Közölte, az érintett munkavállalók más munkáltatókhoz történő elhelyezése folyamatban van. Kitért arra is, Fejér vármegyét intenzív munkaerőkereslet jellemzi, az országban itt a legkedvezőbbek az elhelyezkedési lehetőségek.

Párbeszéd: a kormány vegyen részt a svájci békekonferencián

Tordai Bence (Párbeszéd) arra szólította fel a kormányt, hogy vegyen részt a júniusi svájci nemzetközi ukrajnai békekonferencián. Orbán Viktor vigye el Putyint, Szijjártó Péter vigye el Lavrovot a béketárgyalásra, ha valóban a béke ügyét akarják szolgálni – hangoztatta. Leszögezte, minden jóakaratú ember békepárti, a magyar társadalom nagy része és az ellenzék egésze békepárti. Azt akarjuk, hogy Putyin hadserege „kitakarodjon” Ukrajnából – fogalmazott.

Szerinte a Fidesz másodjára igyekszik egy választás megnyerni azzal, hogy kihívóit „aljas, hazug módon” háborúpártinak bélyegzi, de miközben békéről papol, minden tettével a tömeggyilkos agresszort támogatja. Közölte, a béketárgyalás és a béke leginkább kívánatos cél, amennyiben ez a béke a szuverenitását, saját népét és területét védő Ukrajnának megfelelő.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte, az Országgyűlés néhány hónapja rögzítette a kormánypártok álláspontját: elítélték Oroszország agresszióját és elismerték Ukrajna jogát területi szuverenitásának védelmére. Elmondta, Magyarország segítő kezet nyújtott a menekülteknek.

Hangsúlyozta ugyanakkor: „ez a háború nem a mi háborúnk”; amikor korábban nagyhatalmak csaptak össze, Magyarország mindig rosszul jött ki a konfliktusból. Szerinte szintlépés történt a háborúban, nyíltan beszélnek a nukleáris fegyverek bevetéséről és katonák küldéséről.

Elmondta, amikor az ellenzék fegyverküldést sürget, azzal a háborút terjesztené ki. Az ellenzék ezen álláspontját azzal magyarázta, hogy dollármilliókat kapott külföldről. Rögzítette, ha Magyarország meghívót kap a béketárgyalásra, a magyar kormány ott a béke hangja szeretne lenni.

Mi Hazánk: a Fidesz és a baloldal is globalista

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője pártja hétvégi demonstrációjáról beszélt, amelyen elutasították a WHO pandémiaszerződését és a vendégmunkásokra épülő gazdaságpolitikát, valamint kiálltak a készpénzhasználat alkotmányos védelme mellett. Szerinte a „fideszes és a balliberális média” egyaránt elhallgatta a rendezvényt, mert a kormánypártok és a balliberális pártok is globalisták. Ezzel szemben – tette hozzá – Magyarországon csak a Mi Hazánk képvisel antiglobalista politikát. Azt kérdezte: hogyan dönt majd a kormány a WHO pandémiaszerződéséről.

Bírálta a kormány azért is, amiért az ENSZ-ben – Izraellel és az Egyesült Államokkal együtt – elutasította Palesztina teljes jogú tagságát. Itt békéről papolnak, ott a háborút támogatják – fogalmazott.

Fónagy János államtitkár hangsúlyozta: Magyarország a nyugat része és az az érdeke, hogy a világ minden országával kereskedjen, mindenkivel együttműködjön. Nem bezárkózást és blokkosodást, hanem összekapcsolódást szeretnénk – tette hozzá az államtitkár, aki szerint a kormány célja, hogy a legfejlettebb keleti és nyugati cégek találkozási pontjává tegye Magyarországot.

A WHO világjárványokkal kapcsolatos megállapodására vonatkozó kérdésre úgy reagált: sem a Egészségügyi Világszervezet, sem a magyar kormány részéről nem került szóba az állásfoglalás igénye.

A vendégmunkásokkal kapcsolatban leszögezte: szigorú szabályok vonatkoznak a vendégmunkások alkalmazására, csak meghatározott időre és feltételekkel vállalhatnak munkát, ha bizonyítottan nem találtak magyar munkavállalót az adott álláshelyre.

Jobbik: „diplomáciai szájrapuszit” váltott Kínával a kormány

Lukács László György (Jobbik) a kínai elnök múlt heti budapesti látogatása kapcsán bírálta a kormányt. Szerinte aggodalomra ad okot, hogy a Kínai Kommunista Párt vezetője éppen a Európa-napon jött a magyar fővárosba.

Szerinte nem segít Magyarország függetlenségének az a „diplomáciai szájra puszi”, amit a kínai elnökkel váltott a magyar kormány, Magyarország elsődleges érdeke, hogy az orosz és a kínai hatalmi erőtértől távol maradjon.

Hangsúlyozta: helyre kell állítani Magyarország nyugati orientációját. Nekünk Európa garantálja a gazdasági, a fizikai és a létbiztonságot, nekünk Európával kell új alapokra helyezve szövetséget kötni, nem a kínai és az orosz diktátorok kegyét kell keresni – értékelt. Megjegyezte: bár a kormány és a Fidesz magát a keresztényüldözés elleni fellépés egyik legfőbb harcosának nevezi, a hírek szerint nem kérte számon a kínai elnökön az országában egyre erősödő keresztényüldözést.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált: a Jobbik külpolitikai álláspontját nehéz követni, hiszen korábban uniós zászlót égettek, és ki akarták léptetni Magyarországot az EU-ból. Megjegyezte: bárcsak a Jobbik kommunistákkal és posztkommunistákkal kapcsolatos felfokozott érzékenysége ugyanilyen erős lenne akkor, amikor a „posztkommunistákkal” indul közösen a választáson.

Hangsúlyozta: az európai nagyhatalmak vezetői rendszeresen folytatnak gazdasági kérdésekben tárgyalásokat Kínával, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a kínai elnök mostani európai körútján Párizson kívül Budapestet vette még célba.

A Magyarország a világ meghatározó hatalmaival, gazdasági centrumaival szeretne erős, kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatokat ápolni, ide tartozik Kína is, amely a világ egyik legdinamikusabban fejlődő nagyhatalma – tette hozzá az államtitkár.

MSZP: a fideszes képviselőjelöltek óvodákba, iskolákba járnak kampányolni

Vajda Zoltán (MSZP) emlékeztetett arra, hogy a Kúria friss határozata szerint Szatmáry László XVI. kerületi fideszes önkormányzati képviselőjelölt megsértette a választási törvényt, mivel egy óvodában kampányolt.

Értékelése szerint ez gyermekvédelmi kérdés is, az ilyen visszaélések ugyanis megfosztják a gyermekeket emberi méltóságuktól, tárgyiasítják őket.

Ezért visszataszító az is, hogy a Fidesz 2018-ban kifejezetten annak érdekében változtatta meg a választási törvényt, hogy a szülők tudta nélkül is lehessen oktatási intézményekben kampányolni – jegyezte meg.

Nehezményezte azt is, hogy a XVI. kerületben négy polgármesterjelöltből véleménye szerint hárman a Fideszhez kötődnek. Egyikük ráadásul korábban nőgyűlölő kijelentésekkel is megsértette a képviselő lányait – idézte fel.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában arról beszélt: jó lenne, ha a baloldal is mindig tiszteletben tartaná a bíróságok ítéleteit.

Ezzel szemben Gyurcsány Ferenc rendszeresen megfenyegeti a bíróságokat a neki nem tetsző ítéletekért, Varju László DK-s képviselőt pedig elítélték választási csalásért, az ellenzék mégsem határolódott el tőle – vetette fel, hozzátéve: a kormánypártok mindig tiszteletben tartják a bíróságok ítéleteit.

Momentum: a gyermekeket a kormánytól kellene megvédeni

Orosz Anna (Momentum) három hírt idézett az elmúlt hétből: egy egykori kaposvári fidelitasos lány zaklatási vádakról számolt be, egy pedofilgyanús ügybe keveredett gyermekotthon-vezetőt 2021-ben fideszes javaslatra tüntettek ki, továbbá egy, azóta elvetett fideszes módosító javaslat szerint egyházi személyeknek nem kellett volna jelenteniük a gyónás közben tudomásukra jutott gyermekellenes bűncselekményeket.

Kitért arra is, hogy momentumos képviselőtársaival több hazai gyermekotthont látogattak meg, és tapasztalataik szerint ezekben méltatlan körülmények uralkodnak.

Hozzátette: az EU-ban Magyarországon a harmadik legmagasabb a nélkülöző, az orvosi vizsgálatokhoz nem hozzájutó, valamint a közoktatást idő előtt elhagyó gyermekek száma. Akitől igazán meg kellene védeni a gyermekeket, az a Fidesz-kormány – összegezte álláspontját.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában a képviselő szemére vetette, hogy három évig Újbuda alpolgármestere volt, miközben egy pedagógiai asszisztens, egy városházi vezető gyermeke pedofil felvételeket készített kerületi óvodákban.

Az önkormányzat csupán akkor lépett az ügyben, amikor az nyilvánosságra került – emlékeztetett, és felvetette, miért nincs Orosz Annának egy szava sem az üggyel kapcsolatban.

Felidézte továbbá, hogy az ellenzék számos gyermekvédelmi javaslatot nem támogatott, a Fidesz kormányzása alatt ellenben megfeleződött a nélkülöző gyermekek aránya.

DK: erős Európára van szükség

Arató Gergely (DK) bírálta a kormánypártokat azt hangoztatva, Európa-politikájuk Európa szétveréséről és gyengítéséről szól.

Kitért Magyar Péterre, a közelmúltban alakult Tisza-párt vezetőjére is, szerinte róla még kevesebbet tudnak, programja nincs, a vitát kerüli. Annyit tudni, hogy ellenzi a jogállami eljárásokat, nem szeretné, ha egy hatékonyabb Európa lenne. Mintha Orbán Viktort hallanánk napszemüvegben – fogalmazott.

Kijelentette: nincs alku Orbán rendszerével, azt le kell váltani. Nem gyenge, hanem erős Európára van szükség, amely képes a magyar polgároknak és családoknak is jólétet biztosítani és elég erős ahhoz, hogy megvédje Európát a fenyegető veszélyektől. Rámutatott: Putyin és Kína egyaránt veszélyt jelent Európára, a kontinens szuverenitására.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált, a Fidesz és a kormány Európa-politikája arról szól, hogy erős Európát szeretnének és benne erős Magyarországot. Aggodalmaikat az a meggyőződés hajtja, hogy Európa elkanyarodott saját ígéreteitől. Békét és nagyobb jólétet ígértek, de egyiket sem tudják biztosítani – emelte ki.

Kitért arra, hogy míg Európa gazdasági növekedése várhatóan 0,9 százalék lesz, addig az Amerikai Egyesült Államokét 2,5 százalékra, Kínáét 5 százalékra prognosztizálják. Ez közvetlen összefüggésben azzal, milyen döntések születnek Brüsszelben – mondta. Rámutatott: a többi vita arról szól, hogy meghatározó döntéseket szeretnének kivenni Magyarország kezéből, amit szóvá fognak tenni.

Megjegyezte: nem tud példát mondani arra, hogy más országok megválasztott politikai közösségei azért küzdöttek volna, hogy saját hazájuk ne kapják meg az uniós forrásokat. Önök ezt csinálták, ennél nem nagyon van lejjebb – fogalmazott Dömötör Csaba.

Magyar Péterről azt mondta, olyan mintha egy végtelenített DK-generátort hallgatnának. Ez az ember lehallgatta a gyermekei anyját, a saját feleségét, milyen ember az ilyen? – kérdezte, majd hozzátette: örülök, hogy Önök között van és nem a mi környékünkön.

KDNP: Európa vezetői háborús pszichózisban szenvednek

Simicskó István (KDNP) arról beszélt, hogy Európa vezetői háborús pszichózisban szenvednek. Felidézte a II. világháború súlyos veszteségeit, kitért a több mint 30 millió civil áldozatra. Megállapította: elődeink levonták a megfelelő konzekvenciákat, amelyekkel elkerülhetőnek tűnt, hogy ismét bekövetkezzen egy ilyen súlyos pusztítás.

Kitért az ENSZ megalapítására, az unió elődjének, majd magának az uniónak létrehozásra, végül a NATO megalapítására, és azt mondta: ezekhez Magyarország azért csatlakozott, mert ezen keresztül látta a békét és biztonságot garantáltnak.

Ma azonban ismét háborús spirálba került Európa és ha nem állítják meg a háborús pszichózist újból világháború törhet ki – figyelmeztetett, és európai vezetők nyilatkozatát idézte arról, hogy fel kell készülni a háborúra. Kijelentette: elég volt a háborús propagandából, a magyarok békét akarnak.

Dömötör Csaba úgy reagált: közelebb kerültek egy szélesebb körű háborúhoz és távolodtak a béketárgyalásoktól. Kitért arra, hogy európai országok egyre összetettebb fegyvereket juttatnak el Ukrajnába, Amerikában is látványos készülődés zajlik, újabb pénzügyi csomagot készítenek elő, illetve egyre több ország hivatkozik atomfegyverekre.

Nagyon úgy tűnik, nincs fék az eszkalációs vonaton, de ha lenne, akkor sem sokan akarnák meghúzni – mondta.

Európa úgy áll át a hadigazdaságú szemléletre, hogy ez nem a mi háborúnk – húzta alá, megjegyezve: a szankciós politika inkább Európát kényszeríti térdre és a békét sem hozta el.

Ha nem lesz változás, Európa gazdasági értelemben „megy a levesbe” – közölte.

Fidesz: ki kell maradnunk az ukrajnai háborúból

A szomszédságunkban dúló konfliktus, „nem a mi háborúnk, és ebből ki kell maradni” – jelentette ki hétfőn az Országgyűlésben mondott napirend előtti felszólalásában Menczer Tamás (Fidesz).

A politikus hangsúlyozta: súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába, és hasonló gondolatokat hallani a háborúpárti amerikai demokrata párti vezetőktől is.

Arra figyelmeztetett: nem lehet kétségünk, ebben az esetben a magyar katonákat is elvinnék a háborúba, miközben világos, hogy Ukrajna nem tud győzni.

A június 9-i választás tétje: háború vagy béke. Aki itt rosszul dönt, az a döntését soha többet nem tudja kijavítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy június 9-én csak a béke, csak a Fidesz – fogalmazott Menczer Tamás.

Válaszában Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a több mint két éve tartó háborúval kapcsolatban a kormány álláspontja világos: elítéli az orosz agressziót, elismeri Ukrajna önvédelemhez és szuverenitáshoz való jogát és támogatja a menekülőket.

Megjegyezte: a nyugati vezetők nem az emberi életek megmentése, a tűzszünet és a béke megteremtése érdekében dolgoznak, hanem „a háború eszkalációját látják maguk előtt”, és akár tíz évre is előre tervezik azt.

Kiemelte: fontos lenne, hogy az Európai Unió térjen vissza eredeti célja, a béke és a jólét biztosításához, a NATO pedig védelmi közösségként nem fenyegetheti a nemzetközi biztonságot.

Az államtitkár mindenkit arra bíztatott, hogy június 9-én „a béke mellett, a kormánypártok mellett foglaljon állást”, hiszen „Magyarországon a békét mi tudjuk biztosítani és garantálni”.

DK: a kormány az elmúlt 14 évet elvesztegette az energetikai korszerűsítés területén

Arató Gergely (DK) felidézte, hogy a kormány családiház-felújítási programot indít. A lakótelepi házakkal és bérlakásokkal mi lesz? Ők miért nem fontosak a kormánynak? – kérdezte.

Szerinte a kormány az elmúlt 14 évet elvesztegette az energetikai korszerűsítés területén, csak szavakban folytatták a Gyurcsány-kormány idején indult panelprogramot, és csak minimális támogatást adtak – magas önrésszel – a házak, lakások felújításához.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a panellakások felújítását nem a baloldali, hanem az első Orbán-kormány kezdte el; a baloldali kormányok a felújításra szánt összeget csökkentették. Hozzátette: 2010 óta számos pályázat jelent meg, amely a panelépületeket is érinti, de nagy segítség a rezsicsökkentés is a távhővel fűtött lakásokban élőknek.

Felidézte, hogy a főpolgármester 2019-ben panelprogramot ígért, de semmi nem lett az ígéretekből, elvesztegették ezeket az éveket.

Kitért arra, hogy az uniós forrásokat energetikai felújításokra lehetne költeni, de a baloldal mindent megtesz azért, hogy ezeket a pénzeket ne kapja meg Magyarország.

Az ellenzéki képviselő a választ nem fogadta.

MSZP: miért nem támogatták az ellenzéki módosító indítványokat?

Komjáthi Imre (MSZP) azt tudakolta, miért nem támogatta a kormány és a kormánypártok az ellenzék egyetlen, a gyermekvédelmi törvényhez benyújtott módosító indítványát sem. Szerinte javaslataik szakmaiak és azokat a problémákat kezelték volna, amelyben a kormány nem tett intézkedéseket. A csomagból hiányoznak a költségvetési források, nincs szó béremeléséről, a gyermekvédelem forrásainak növeléséről.

Ismertetése szerint javaslataik alapján mindenkire egyformán vonatkozna a jelzés elmaradásáért járó büntetés, a képviselőkre is. Kezelték volna a benyújtott javaslat egyik legnagyobb hiányosságát, hogy az nem tartalmazza a szükséges anyagi forrásokat – mondta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára összevetette a jelenlegi és a baloldali kormányok intézkedéseit. Elmondta, a mostani kormány 20 százalékkal emelte a szociális ágazatban a fizetéseket, míg a szocialisták idején elvettek a dolgozóktól egyhavi bért. Hozzátette: a jelenlegi kormány növelte a gyermekvédelemre fordított költségvetési forrásokat, a szocialisták viszont elvettek pénzt ettől a területről.

Szóvá tette, hogy az ellenzék nem támogatta az új büntető törvénykönyvet, illetve számos, gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény szigorúbb büntetését.

A képviselő a választ nem fogadta el.

Jobbik: a kormány az önkormányzatokon keresztül az emberektől is elvonja a pénzt

Dudás Róbert (Jobbik) szerint egy normálisan működő országban egy normálisan működő kormány támogatja az önkormányzatokat, azokon keresztül pedig az embereket. A magyar kormány ennek az ellenkezőjét teszi, elvon az önkormányzatoktól, így az emberektől is – tette hozzá.

A szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, lenne létjogosultsága, de a gazdagabb önkormányzatoktól elvont forrásokat nem kapják meg a kisebb önkormányzatok, amelyeknek szüksége lenne rá.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt az önkormányzatok „irgalmatlan” mennyiségű adósságot halmoztak fel, a mostani kormány azonban ezt átvállalta, így a települések és a megyék a fejlesztésekre tudtak fókuszálni.

Elmondta, a 2024-es költségvetés önkormányzati fejezete 2023-hoz képest 81 milliárd forinttal több forrást tartalmaz.

A szolidaritási hozzájárulást egy kiegyenlítő mechanizmusnak nevezte és azt kérdezte, a képviselő miért akarja megszüntetni, hogy a nehéz sorsú önkormányzatok megkaphassák a létfontosságú forrásokat.

Az ellenzéki képviselő a választ nem fogadta el.

Mi Hazánk: miért nem enged az állam a saját hasznából az üzemanyagok tekintetében?

Szabadi István (Mi Hazánk) az üzemanyagárak jelentős csökkentését kérte számon a kormányon, azzal vádolva a kabinetet, hogy fenyegetéssel és zsarolással vette rá a kereskedőket az árak mérséklésére. Rámutatott: a kormány január 1-jével jóval az EU által elvárt minimumszint fölött szabta meg az üzemanyagok jövedéki adóját, emellett a 27 százalékos magyar áfa is kirívóan magas. A kiskereskedelmi különadóval együtt az üzemanyagok kiskereskedelmi árának közel felét az állami elvonások teszik ki – tette hozzá. Arra is felhívta a figyelmet: évek óta következetesen kérik azt is, hogy az adót ne adóztassa a kormány, azaz ne terhelje a jövedéki adót áfafizetési kötelezettség.

Azt is javasolta, hogy a MOL „óriási nyereségét” a nagykereskedelmi árak csökkentésére csoportosítsák át.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára azt válaszolta: a kormány egyeztetést folytatott a piaci szereplőkkel, és korrekciókra szólította fel őket, aminek eredményeképpen az eddigi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. Fontos, hogy az árak itt is maradjanak, és a kormány ezt továbbra is elvárja a kereskedőktől – tette hozzá. Jelezte: a kormány kéthetente vizsgálja meg az árakat, és amennyiben szükséges, lépni fog.

Arra is kitért: az üzemanyagok adótartalmának mértéke nem tér el a térség országaitól, mi több, a benzinnél a legalacsonyabb árú a szomszédos országok között.