Az első negyedévben a használt családi házak eladása volt a legnehezebb az Otthon Centrum szerint

Idén az első negyedévben a használt családi házak eladása volt a legnehezebb: ezek az ingatlanok országos átlagban 185 napig voltak a piacon, ami az előző negyedév átlagához képest 30 nappal hosszabb idő – közölte az Otthon Centrum hétfőn az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a társasházi lakások átlagos értékesítési ideje idén 120 nap, ami egy héttel hosszabb az előző negyedévi átlag értéknél.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelték, hogy leggyorsabban továbbra is a paneleket lehet értékesíteni, amelyek az év első három hónapjában átlagosan 97 napot töltöttek a piacon az eladásig, ami két nappal hosszabb az előző negyedévben mért országos átlagnál.

A közlemény idézte Kosztolánczy Györgyöt, az Otthon Centrum vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy lassult az év első negyedévében az ingatlanpiac tempója: mindhárom használt lakástípusnál nőtt a forgási idő, vagyis az ingatlanok az előző mérés adataihoz képest hosszabb idő után találnak vevőre.

A vezérigazgató a közleményben azonban arra is kitért, hogy az év második felében előreláthatólag kevesebb idő kell majd az értékesítéshez. A piacon a növekvő tranzakciószámok ellenére is még mindig sokan kivárnak a vásárlással, ami az egyre kedvezőbb lakáshitel kamatokkal, valamint a nemrégiben meghirdetett otthonfelújítási program közeljövőben elérhető kedvezményeivel is magyarázható.

A kiemelt kép illusztráció.

Kapcsolódó tartalom