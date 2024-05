Szemkápráztató fotókon a Balaton felett tündöklő sarki fény

A sarki fényt számos európai országban, például Németországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és Írországban is látni lehetett. De többen megörökítették a különleges jelenséget az Egyesült Államokban is. A színes fényjátékot, amely általában csak a sarkkörökön belül látható, most jóval délebbre is betöltötte az eget. A kutatók szerint ennek egy húsz éve nem látott erősségű geomágneses vihar az oka.