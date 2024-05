Megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komplexuma Gárdonyban

Megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Velencei-tavi Vízi Sportiskolája (VVSI).

A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen, az esemény egyben a Velencei-tavi vízi sportszezon hivatalos megnyitója is volt.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei-tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé.

Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő tíz évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny- és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg.

Hozzátette: nem elég sportolót, élsportolót faragni a fiatalokból, hanem szakmát is szeretnének biztosítani nekik, ezért találták ki azt a szakképző intézményt, amely előbb-utóbb meg fog valósulni, és amely például vitorlavászon-szabásra, hajóépítésre oktat, és a kapcsolódó „vizes mesterségek” tudásának megszerzését szolgálja. A most átadott épületegyüttes ennek az első üteme, és már megtalálhatók azok eszközök, amelyek később ezt az oktatást, nevelést fogják szolgálni. Ez egyedülálló lesz az országban, sőt egyedülálló lesz a térségben is – jegyezte meg.

Soltész Miklós hangsúlyozta: versenysport, korai fejlesztés, rehabilitáció, tanulás – ez kell, hogy jellemezze ezt a közösséget.

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) , a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos köszönetét fejezte mindazoknak, akik részt vettek abban a munkában, hogy a Velencei-tó vízgyűjtő területén lehulló csapadék minden egyes cseppje, ha lehetséges, a Velencei-tó medrébe kerüljön. A mostani beruházást ismertetve elmondta, hogy a 800 négyzetméteres hasznos alapterületű épület 860 millió forintból, a 320 négyzetméter hasznos alapterületű épület 426 millió forintból újult meg.

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte, hogy amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. Az ügyvezető alelnök hangsúlyozta, hogy szolgálni akarnak, a szolgálat lényege pedig a közösségben rejlik, hiszen a közösség ereje a szolgálatot megsokszorozza. Úgy fogalmazott, közösséget építeni sokféleképpen lehet, de az egyik legszebb, legjobb módja talán a sport. „A máltaiaknak és a VVSI-nek itt együtt hatalmas adottság van a kezében” – mondta.

Deák Csaba, a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője arra emlékeztetett, hogy az élsport irányából egyre inkább a szociális terület, az egészségügy és a közoktatás irányába fordultak, ennek keretében az elmúlt egy évtizedben létrehoztak korai fejlesztő központot, ahol sérült, illetve rizikóval született babáknak nyújtanak egészségügyi és fejlesztő szolgáltatásokat. Mint elmondta, a Bethlen Gábor Alapkezelő finanszírozásával meg tudták újítani a vitorlás élethez kapcsolódó épületeket, illetve a társaság központi irodáit és műhelyeit kiszolgáló épületeket, közösségi tereket és oktatótereket.

Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke elismerését és köszönetét fejezte ki azért, hogy a VVSI túlélhette az elmúlt évtizedeket és megújulhatott.

Az ünnepi esemény zárásaként a tó megkoszorúzásával és a lapátok, evezők bedobásával hivatalosan is megnyílt a Velencei-tavi vízi sportévad.

