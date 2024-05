Magyar Péter őrjöngve káromkodott és üvöltözött a templomból kijövő hívekkel

A Mandiner számolt be arról, hogy Magyar Péter a Putnokon tartott utcai fórumon obszcén kifejezéseket - állítólagos idézeteket - üvöltözött egy templomi menetnek, és még a szertartás közben is bekiabált a templomba. A portál közzétett erről egy videót is, amelyen - állításuk szerint - jól látszik, hogy mindez nem véletlenül történt, Magyar Péter és követői direkt a templom előtt várakoztak, hogy a politikus a miséről távozókkal kiabálhasson.

„Ha itt vagy a templomban gyere ki, Gyere ki! Polgármester úr, gyere ki a templomból!”- ezt kiabálta Magyar Péter a putnoki katolikus templom előtti téren pénteken. A templomban még tartott a szertartás, a baloldali politikust azonban ez láthatóan nem zavarta. Magyar a kampányautójának platóján állva trágár mondatokat kiabált a mikrofonba, amelyekről azt állította, hogy a település polgármesterétől származnak. Az obszcén szavakat tartalmazó állítólagos idézetet Magyar Péter többször is megismételte. Akkor is, amikor a mise végén a résztvevők elhaladtak előtte. Sőt: a felvételből az is kiderül, hogy Magyar kifejezetten azt várta, hogy a gyülekezet kijöjjön a templomból. Kapcsolódó tartalom A közmédia megkezdte egy nyilvános vita megszervezését az EP-választáshoz kapcsolódóan 888 alkalommal hívta a DK politikusait a közmédia élő adásaiba egy éven keresztül, amelyet csupán egy alkalommal fogadtak el – ez is szerepel az MTVA vezérigazgatójának levelében, amelyet a Gyurcsány-párt politikusának, Molnár Csabának írt válaszul Papp Dániel. „Felolvasom az uraknak is a zászlóval, akik a templomból jönnek, hogy kikkel voltak együtt bent. Tamás Brnabás polgármester mondta: Gyurcsányt a s..em egyik felére Vonát meg a másik felére rajzoltatom és hagyom, hogy rugdossák. Maximum fájni fog, de megéri, mert oda valók. A fidesz nyer, mert azzal azért tiszában vagytok, hogy nyer, és ha nem fideszes lesz a képviselő, akkor sz.ni fogunk. L..szt fognak adni olyan területre, ahol nem fideszes a képviselő” – magyarázta a politikus, aki akkor sem hagyta abba a templomi menet zavarását, amikor már csak a templomot elhagyó hívek haladtak el előtte. A Tisza Párt alelnöke a plébánost sem hagyta ki a beszédéből. Hárítja a felelősséget A Mandiner cikke szerint bár a baloldali politikus közösségi oldalán azzal védekezett, hogy ő csak putnoki polgármester szavait olvasta fel, a trágár kifejezéseket is tartalmazó idézetet „semmilyen fellelehtő dokumentum, jegyzőkönyv vagy hangfelvétel sem támasztja alá”. Kapcsolódó tartalom A Közmédia Választási Iroda közleménye: A nóta a régi, csak a szereplő új Az eltelt években sokadik alkalommal próbálnak fizikai és verbális erőszakkal nyomást gyakorolni a magyar köztelevízióra és közrádióra. A portál: Magyar Péter nem reagált az idézetek hitelességével kapcsolatos aggályokra, és nem adott magyarázatot arra sem, miért folytatta az ordítozást, amikor már csak az egyszerű templomi hívek vonultak el előtte, miért üvöltözött be a templomba szertartás közben, valamint, hogy miért kereste magából kikelve a plébánost. Az eset kapcsán Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője is megszólalt, aki azt mondta: „Tisztességes ember nem bántalmazza a feleségét és nem üvöltözik a templomból kijövő emberekkel!”

A képviselő úgy fogalmazott az internetre feltöltött videóban: Magyar Péter agresszív és otromba viselkedését minden templomba járó ember nevében vissza kell utasítani. Kiemelt kép: Magyar Péter, a volt igazságügyi miniszter volt férje beszédet mond a Belügyminisztérium épülete elõtt megtartott demonstráción, Budapesten 2024. április 26-án. A tüntetésen Magyar Péter mûködõ, a gyermekeket valóban védõ gyermekvédelmi rendszer kialakítását követelte.

Fotó: MTI/Illyés Tibor