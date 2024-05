Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesteri kampányát is külföldről pénzelhették

A Magyar Nemzet birtokába jutott dokumentumok alapján öt évvel ezelőtt ugyanaz történt, mint a 2021-22-es kampány-finanszírozási botránynál. A pénzek ezúttal is külföldről érkeztek, a szálak pedig a már ismert ügyhöz hasonlóan, Tordai Csabához és Perjés Gáborhoz vezetnek.

Ahogy a 2021-es baloldali előválasztási kampány külföldről érkezett pénzadományainak, úgy a két évvel korábbi főpolgármester-jelölti kampány finanszírozásának szálai is Tordai Csaba ügyvédhez vezetnek – hangzott el az M1 Híradó című műsorában szombaton. A Magyar Nemzet értesülései szerint már Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is külföldről pénzelték.

A lap birtokába jutott – feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott – dokumentumok szerint a külföldről érkezett pénz Mravik Zsolt, Tordai Csaba élettársának cégébe futott be.

Kapcsolódó tartalom

A lap arra is emlékeztetett, hogy Mravik 2014 óta szinte folyamatosan vezetői pozíciót tölt be Karácsony Gergely mellett. Jelenleg a Fővárosi Vízművek kommunikációs vezetője. Az ő tulajdonában van a Bakony Rental Kft, amelynek jogi képviseletét párja, Tordai Csaba látja el. A cég székhelye pedig közös lakcímükre van bejelentve.

Mint írták, a vállalkozást 2018-ban még Bakony Waste Energy Kft. néven alapították, akkor üzem- és tüzelőanyag nagykereskedelemmel foglalkozott. A vállalkozást 2019 februárjában nevezték át Bakony Rental Kft.-re, ezután kínálata közvélemény-kutatással és társadalomtudományi humán kutatással bővült.

Hirtelen jött siker

A cikk információ alapján az új portfóliót óriási árbevétel követte. Az önkormányzati választás évében hirtelen 238-szoros növekedést produkált.

A Bakony Rental egy összegben 112,5 millió forintot kapott külföldre végzett tanácsadói szolgáltatásáért. Ebből Mravik Zsolt még az októberi önkormányzati választások előtt kivett 84 milliót, amiből a Magyar Nemzetet információi szerint 75 millió forintot egy városházi dolgozó segítségével Perjés Gáborhoz juttatott.

Kapcsolódó tartalom

Mint ismert, a 2021-es előválasztási kampányt is kétes körülmények között érkezett külföldi pénzekből finanszírozták. Ráadásul ugyanazzal a technikával. Perjés Gábor akkor több részletben fizetett be több mint félmilliárd forintnyi összeget a Karácsony Gergely által alapított mozgalom számlájára, amiről később azt mondták, hogy ládikákban gyűjtött adomány.

A mikroadományok

Nagy ládikára szükség lehetett 2019-ben is. Perjés Gábor ekkor is több részletben fizethetett be milliós összegeket a Mindenki Budapestért Egyesület bankszámlájára. Ügyelve arra, hogy egyik befizetés se haladja meg a 10 millió forintos határt, az ugyanis felvethette volna a pénzmosás gyanúját.

A Mindenki Budapestért Egyesület Karácsony Gergely mozgalomához hasonlóan azt állította, hogy ezeket a pénzeket is adománygyűjtő ládákba helyzeték el a támogatóik.

Az adományládák kinyitásárukról jegyzőkönyvek készültek egy olyan minta alapján, amit Tordai Csaba írt. A bankszámla-befizetések és jegyzőkönyvek adatai összegre és időpontra is megegyeznek.

Kapcsolódó tartalom

A Magyar Nemzet birtokába került egy 2021-es levelezés is amiben Perjés Gábor azt nehezményezte, hogy Karácsony Gergely mozgalmának számlájára a vártnál nehezebben érkeznek meg a pénzek. Mint fogalmazott:

„Amikor felkérést kaptam a Kilencvenkilenc Egyesület megtisztelő vezetésére, azt hittem ez olyan olajozottan fog menni, mint a Mindenki Budapestért Egyesület esetében.”

Ez a levelezés is azt bizonyítja, hogy a 2019-es és a 2021–22-es kampányfinanszírozás is ugyanazzal a technikával működött. Mindkét esetben azonos volt a pénzgyűjtés módja, útja és a lepapírozása is, amiért mindannyiszor Tordai Csaba felelt.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán

Fotó: MTI/Illyés Tibor