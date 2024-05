A Magyarországon élő uniós állampolgárok inkább a hazai listára voksolnak

Az eddig megtartott négy magyarországi európai parlamenti (EP-) választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP-listákra. A június 9-ei voksolásra szombat reggelig valamivel több mint négyezer uniós polgár regisztrált.

Az EP-választás sajátossága, hogy nemcsak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem – ha kérik – a Magyarországon lakóhellyel rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják.

Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. A kérelmeket elektronikus úton a www.valasztas.hu oldalon lehet benyújtani, valamint a magyarorszag.hu oldalon, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján pedig bármely helyi választási irodában benyújtható a kérelem. A kérelem szóban is előterjeszthető, azonban kézbesítési meghatalmazott útján történő benyújtásához mindenképpen szükséges a megfelelő nyomtatvány kitöltése.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az Európai Unió valamely tagállamának választópolgára csak egy országban adhatja le szavazatát, így amikor az NVI felveszi az EU más tagállamának állampolgárát a magyar névjegyzékbe, arról tájékoztatja a választópolgár állampolgársága szerinti tagállamot, hogy az törölhesse a választópolgárt az ottani névjegyzékből.

Szombat reggelig az NVI internetes oldala, a www.valasztas.hu szerint 4092-en vetették fel magukat a magyarországi névjegyzékbe.

Az eddigi négy EP-választás azt mutatta, hogy a Magyarországon élő uniós állampolgárok inkább az anyaországukban szavaznak.

Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, az akkori, júniusi EP-választás előtt az Országos Választási Iroda (az NVI jogelődje) 20-22 ezer értesítést küldött ki a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú uniós választóknak.

Közülük 1956-an kérték névjegyzékbe vételüket. 2009-ben 105 ezer európai uniós állampolgárt tájékoztattak a lehetőségről, és a voksolás napján 5542-en szerepeltek az EP-választás magyarországi névjegyzékében. 2014-ben körülbelül 100 ezer uniós állampolgárt tájékoztatott az NVI, a szavazás napján pedig 1622-en voltak a névjegyzékben. 2019-ben 113 ezer uniós állampolgárt tájékoztattak arról, hogy magyar pártlistákra is szavazhatnak, a voksolás napján pedig 3390-en szerepeltek a névjegyzékben.