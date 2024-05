A kínai elnök felesége híres énekesnő és a világ egyik legbefolyásosabb nője

Nem egyedül érkezett Magyarországra Hszi Csin-ping kínai elnök, akit elkísért felesége Peng Li-jüan is, aki hazájában híres énekesnőnek számít. Érdekesség, hogy Kínában nem first ladynek, hanem Első Dámának hívják az elnöki feleséget, aki csütörtökön több közös programon is részt vett Sulyok Tamás feleségével Nagy Zsuzsannával és Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval.

A 400 fős kínai delegáció tagja a kínai elnök, Hszi Csin-ping felesége is. Peng Li-jüan híres szopránénekes, zeneprofesszor és operaművész Kínában – hangzott el az M1 Ma reggel adásában. Hszi Csin-ping kínai elnök és a felesége, Peng Li-jüan Belgrádba érkezik (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic). A Forbes magazin 2016-ban a világ 58. legbefolyásosabb nőjévé választotta. Peng Li-jüan az egészségügyi világszervezet jószolgálati nagykövete. Kapcsolódó tartalom Hagyományos porcelánfestési technikát tanult a magyar és a kínai first lady Magyarországi látogatásán hagyományos magyar hímzésekkel ismerkedett Nagy Zsuzsanna, a köztársasági elnök feleségének társaságában. Fotó: MTI/Máthé Zoltán Lévai Anikóval pedig közösen látogatták meg a Magyar-Kínai két tannyelvű iskolát. Fotó: MTI/Máthé Zoltán Lawani Alex a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének elnöke az M1-en azt is elárulta, hogy Kínában az elnöki feleséget nem first ladynek, hanem Első Dámának hívják. Peng Li-jüan 1980-ban csatlakozott a Kínai Népi Felszabadító Hadsereghez Kiemelt kép: Hszi Csin-ping kínai elnök és a felesége, Peng Li-jüan Belgrádba érkezik (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic).