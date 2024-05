Hidvéghi Balázs: A magyar emberek biztonságának megőrzése a választások tétje

Magyarország békéjének és a magyar emberek biztonságának megőrzése a június 9-ei választások tétje – mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön Baján.

Hidvéghi Balázs egy lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarország közvetlen környezetében már több mint két éve egy durva, kegyetlen háború dúl, miközben Brüsszel, illetve az európai vezetők egyre inkább egy „háborús uszítás útjára léptek”.

Nem arról beszélnek, hogyan lehetne megállítani az öldöklést, hanem először fegyverek, majd katonák küldéséről beszéltek, most pedig már nem zárják ki egy világháborús összecsapás lehetőségét, akár atomfegyverek használatát sem.

Ezeket a nyilatkozatokat lehet hallani a francia elnöktől, a lengyel miniszterelnöktől és külügyminisztertől, illetve a balti államok vezetőitől – fogalmazott a politikus.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyar kormány, a Fidesz-KDNP elkötelezett a béke megőrzése mellett, és abban, hogy kívül tartsa Magyarországot a háborús konfliktuson.

A magyarok ugyanis megtanulták már az elmúlt évszázadban, milyen az, amikor a nagyhatalmak háborúiba kényszerítik az országot.

„Láttuk azt, hogy ez pusztítást, halált és szenvedést okoz, hogy mi mindent veszíthet és veszített is Magyarország a korábbi háborúkban”, ezért a magyar kormány nem akarja megengedni, hogy belekényszerítsék az országot egy ilyen konfliktusba – jelentette ki.

A képviselő kiemelte: az is látható, hogy ebben a küzdelemben szükség van az emberek támogatására, a kormány akkor tud békét garantálni, akkor tudja távol tartani Magyarországot ettől a konfliktustól, ha kellő támogatást kap a szavazóktól.

A politikus szerint az is látható, hogy a magyarországi baloldal, „a dollárbaloldal képviselői” egytől egyig háborúpártiak. Összeköti őket, hogy külföldről finanszírozzák és irányítják őket, és tettek is olyan kijelentéseket egytől egyig, ami arról szól, hogy a háborúba gyakorlatilag Magyarországnak is be kellene lépnie – közölte.

„Hallottuk ezt Gyurcsány Ferenctől, miközben Karácsony Gergely azon erősködött, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal, és Magyar Péter, illetve a Momentum is ebbe a körbe tartozik”

– mondta, hozzátéve, hogy összeköti őket az is, hogy külföldi érdekeknek akarják az országot kiszolgáltatni, és „a baloldal erői végül mindig egymásra találnak”.

Hidvéghi Balázs szerint a június 9-ei európai parlamenti és egyben önkormányzati választások tétje messze meghaladja a szokásos választásokét, ezért arra kérte az embereket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezeken.

„Őrizzük meg Magyarország békéjét, illetve biztonságát, és támogassuk azt a kormányt, amely ezt a célkitűzést mindennél fontosabbnak gondolja, és amely nem fogja elárulni a magyar embereket és érdekeiket” – tette hozzá Hidvéghi Balázs.