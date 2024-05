A kínai elnök Sulyok Tamás után Orbán Viktorral tárgyal

Elkezdődött a kínai elnök hivatalos magyarországi programja. Hszi Csin-ping szerda este érkezett a Liszt Ferenc repülőtérre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta. A hivatalos fogadás ma délelőtt volt a budai Várban, ahol Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a kínai elnököt és feleségét. A katonai ceremónia után Hszi Csin-ping a Sándor-palotában Sulyok Tamás államfővel találkozott. Hszi Csin-ping délután Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, amely után sajtónyilatkozatot tesznek. Ezt az M1-en és a hirado.hu-n is élőben közvetítjük.

Délelőtt 10 óra után néhány perccel érkezett meg Hszi Csin-ping és felesége a budai Várba. Orbán Viktor miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta.

Az Oroszlános Udvarban közben a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály és a Nemzeti Lovas Díszegység is felsorakozott, majd katonai tiszteletadás kezdődött. A kínai és a magyar himnusz is felcsendült. A ceremónián mind a magyar, mind a kínai delegáció tagjai között miniszterek és magas rangú cégvezetők is megjelentek.

A kínai elnök hivatalos programja a Sándor-palotában folytatódott. Itt kezdődtek meg a tárgyalások. Feszes program vár a kínai elnökre és a delegáció tagjaira. Hszi Csin-ping Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is egyeztet. A megbeszélések középpontjában elsősorban gazdasági témák szerepelnek, de a háború és a béke kérdése is napirenden lesz.

Hszi Csin-ping szerdán este érkezett meg Magyarországra. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren magyar népviseletbe öltözött gyerekek köszöntötték a kínai elnöki házaspárt. Ősi szokás szerint először kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium diákjai is üdvözölték őket.

A repülőtéren Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó fogadta az elnököt és feleségét. Ezekről a pillanatokról a magyar miniszterelnök közösségi oldalán osztott meg videót.

A budai Várban a hazánkban élő kínai közösség tagjai zászlókat lengetve, énekelve várták és fogadták a kínai delegációt.

Kínai elnök húsz éve nem járt Magyarországon. Most egy párizsi és egy belgrádi látogatás után érkezett Budapestre, diplomáciai kapcsolataink felvételének 75. évfordulóján.

Történelmi jelentőségű találkozóról van szó, amelyen másfél tucat megállapodást is aláírnak – erről a Mathias Corvinus Collegium Külgazdasági Műhelyének vezetője beszélt az M1-en. Moldicz Csaba azt mondta: mindkét ország a gazdasági kapcsolatokra fókuszál, ezért számos közös érdekük van.

„Mindkét ország érdekelt abban, és azt hiszem, hogy ez fontos közös pont, érdekelt abban, hogy a globalizáció folytatódjon. Tehát egyrészt kínai oldalról az övezet és út kezdeményezés, másik oldalról, magyar oldalról a keleti nyitás vagy a konektivitás. Ezek azok a kulcsszavak amelyek segítenek megérteni, hogy két olyan ország, még Kína is, ami felzárkózóban van és éppen ezért szüksége van az összes ponthoz, amihez hozzá tud férni a világgazdaságban: erőforrásokhoz, technológiához és tőkéhez” – fogalmazott Moldicz Csaba.

Magyarországon háromszor akkora értékben történhetnek megállapodások, mint Szerbiában – erről pedig már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar-Kínai Tagozatának elnöke hívta fel a figyelmet. Nádasi Tamás hozzátette: ez azért kiemelt jelentőségű, mert Szerbia nagyon jó kapcsolatokat ápol Kínával.

„Ők is nagyon-nagyon fontosak, de mi úgy tűnik, hogy most még jelentősebbek vagyunk, főként azért mert Európai Uniós ország vagyunk és így gyakorlatilag, ha belép Kína Magyarországra, akkor az Európai Unióba lépett be” – mondta Nádasi Tamás.

Hszi Csin-ping péntekig lesz Magyarországon állami látogatáson. Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről délután a sajtónak is beszámolnak majd. A nyilatkozatokat az M1 és a hirado.hu élőben közvetíti.

Kiemelt kép: Orbán Viktor kormányfő és Hszi Csin-ping kínai elnök (középen, j-b) a Budavári Palota Oroszlános udvarában tartott fogadáson 2024. május 9-én. Mellettük Peng Li-jüan, a kínai államfő (b) és Lévai Anikó, a magyar miniszterelnök (j) felesége (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher).