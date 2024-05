Európai körútjának részeként ma Magyarországra érkezik a kínai elnök. Hszi Csin-ping hétfőn Franciaországban találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, ahol Kína és az Európai Unió stratégiai együttműködését szorgalmazta.

Kína számára rendkívül fontos az exportpiacok fenntartása – erről Soós Eszter Petronella, Franciaország-szakértő beszélt a kínai elnök európai látogatása kapcsán az M1-en. Mint mondta: ezért is fontos partnerek azok az országok, melyek belépési, stratégiai pontként szolgálnak a kínai gazdaság számára.

Szakértő: Kína számára fontos, hogy hozzáférjen az európai piachoz

Kína egyre jelentősebb beruházó a magyar autóiparban, illetve a magyarországi autóiparban. Tehát, itt adja magát a megbeszélnivaló. Ráadásul Kína számára Magyarország azért is érdekes, mert régóta benne van a magyar gazdaság-tervezők gondolkodásában, hogy Magyarország jó helyen van. Egyfajta logisztikai központként is működhet, meg is volt azaz ambíció mindig is a kormányzatokban, hogy megpróbálják Magyarországot így pozicionálni a kínai kereskedelem számára – magyarázta.

