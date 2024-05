Esni kezdett az eső, a tolnai férfi meglátta a Trabantot, majd nagyon rossz döntést hozott

Nem akart elázni egy kerékpáros férfi, ezért meglovasított egy lezáratlan kocsit Tolnában - írták a police.hu oldalon.

Egy Nakon élő férfi tett bejelentést autólopás miatt május 3-án kora reggel. Elmondta, hogy előző este még látta a házuk előtt, ahol leparkolt vele, de reggelre eltűnt. Nem zárta be a Trabant ajtaját, és a slusszkulcsot is a gyújtáskapcsolóban hagyta. A lopással okozott kára 400 000 forint – fogalmaztak a police.hu oldalon.

A dombóvári rendőrök kezdték meg az adatgyűjtést. Szemlét tartottak, elrendelték a jármű és az iratok körözését, majd felvették a kapcsolatot a szomszédos vármegye körzeti megbízottjaival is. Hamarosan egy rövid ideje Göllén lakó férfira terelődött a gyanú, aki korábban Szakcson élt. Kollégáink a somogyi ház udvarán találták meg az ellopott autót, amit lefoglaltak. A lopással gyanúsítható 58 éves férfi beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy csütörtökön este Szakcsról indult Göllére biciklivel. Naknál járt, mikor esni kezdett az eső.

Először beállt egy fa alá, majd meglátta a közelben parkoló Trabantot az utcán. Mivel nem volt bezárva, beült, hogy ne ázzon el.

Az már csak hab volt a tortán, hogy az indítókulcsot is megtalálta. Mivel egyébként is kocsit akart venni, úgy gondolta, a talált kocsival megy haza, ezért biciklijét a csomagtartóba tette. Vezetői engedélye soha nem is volt, ennek ellenére elindult meglátogatni egy régi ismerősét Somogyszilbe, majd onnan Göllére autózott, ahol megállt az udvarban.

Időközben egy másik bűncselekménynél is felmerült a tolvaj neve, ott a gyanú szerint egy szakcsi házból az ismerősétől lopott el 470 000 forintot.

A kár részben megtérült, mert 300 000 forint még megvolt, a többit már elköltötte.

A férfit mindkét lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy vizsgálata a Dombóvári Rendőrkapitányságon folytatódik.

Kiemelt kép: police.hu