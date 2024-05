Csák János: Magyarország legerősebb partnere Törökország a családok megerősítésében

A magyar kormány elkötelezett abban, hogy együttműködjön minden jóakaratú, a családot középpontba helyező országgal, és ebben legelső és legerősebb partnerünk Törökország – jelentette ki kedden Csák János kulturális és innovációs miniszter Ankarában, Mahinur Özdemir török család- és szociális ügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Csák János elmondta, hogy bár a világban a család intézménye folyamatos támadás alatt áll, mind a törökök, mind a magyarok tudják, hogy a kultúra, az identitás csak akkor maradhat meg, ha az iskolák és az egyházak mellett a családok megőrzik ama hagyományos értékeket, melyek a múltban erőssé tették őket.

„A családi élet az alapja a civilizációknak, minden előrelépésnek és erősségnek”

– jelentette ki a miniszter Musztafa Kemál Atatürköt, a modern Török Köztársaság alapítóját idézve.

Elmondta továbbá, hogy Mahinur Özdemirrel folytatott megbeszélésén konkrét programokat is megfogalmaztak, és megállapodtak a családok erősítéséért végzett munka tapasztalatainak kicserélésében annak érdekében, hogy Budapest és Ankara példát tudjon mutatni: a „demográfiai őszt” vissza lehet fordítani.

Csák János aláhúzta, hogy e tervek túlmutatnak a kétoldalú együttműködésen, példaként említve, hogy Törökország a Türk Tanács tagja – ahol Magyarország megfigyelő tag -, a magyar fél pedig az Európai Unióban is hallatja hangját „a családpolitika és az egészséges, normális összetételű családok előnyeiről”.

Hozzátette, hogy a Budapesti Demográfiai Fórumon részt vevő arab országok képviselői szintén kiemelték, hogy a muszlim országok is fontosnak tartják a civilizáció alapjának tekintett család intézményének erősödését.

„Azért, mert aki nem becsüli őseit, hagyományait, azt az utódai sem fogják becsülni” – szögezte le Csák János.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy kilenc hónap alatt harmadszorra találkozik Mahinur Özdemirrel, valamint ígéretet tett arra, hogy a közös munkáról a továbbiakban is be fognak számolni.

