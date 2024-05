Megjelent G. Fodor Gábor Orbán kontra Soros című könyve

Az Orbán kontra Soros című könyv új szempontból világítja meg az elmúlt negyven év magyar és nemzetközi eseményeinek történetét, és bepillantást nyújt a politikai küzdelmek kulisszái mögé.

A XXI. Század Intézet Új idők című sorozatának ötödik köteteként jelent meg G. Fodor Gábornak, az intézet stratégiai igazgatójának az Orbán kontra Soros című könyve, mely Orbán Viktor és Soros György négy évtizedes küzdelméről szól.

„A könyv egy közel négy évtizedes kapcsolat történetét meséli, egy eddig meg nem írt sztorit, amely lehetett volna egy gyönyörű barátság is. Nem az lett. Arról szól, hogy bár Orbán legyőzte Sorost, de a háború még javában tart, és kettejük küzdelmében sűrűsödik össze a mai világ minden jelentős konfliktusa.

A front egyik oldalán Soros áll, a másikon Orbán.

Soros is képvisel valamit, és Orbán is. A csapatok köréjük rendeződnek. Mindaz ugyanis, amit a magyar miniszterelnök csinál, annak van egy kisugárzása, követendő példaként szolgál már nemcsak Közép-Európában, de mint ahogy látjuk, a holland választás esetében már az atlanti világ számára is. Sőt, Orbánt tárt karokkal fogadják Latin-Amerikában, mint ahogy példa nélküli módon ikon lett az amerikai konzervatívok számára. Egy világsztár, akire figyel mind a két oldal, az egyik azért, hogy mit tud ellesni tőle, a másik meg azért, hogy min háborodjon fel” – fogalmazott korábban a hirado.hu-nak könyvéről G. Fodor Gábor politikai filozófus.

