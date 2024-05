Mandiner: Jelöltje nemrég még nárcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert

Magyar Péter jelöltje nemrég még nárcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert – erre hívta fel a figyelmet a Mandiner. A portál szerint Barna Judit, aki a 10. kerületben indul Magyar Péter jelöltjeként, április elején még így fogalmazott a volt igazságügyi miniszter volt férjéről: aki egy szemmel láthatóan nárcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni. Úgy vélte, hogy alávaló színjáték, amit Magyar Péter művel, valamint hogy a volt férj verbális abúzust követett el, ami Barna Judit szerint gyomorforgató. A jelölt elismerte, hogy ezeket egy hónappal ezelőtt ő írta.

Magyar Péter jelöltje nemrég még nárcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert – írta meg a Mandiner azután, hogy kiderült: Barna Juditot indítja polgármesterjelöltként a 10. kerületben a volt igazságügyi miniszter volt férje. A lap felidézi: a mostani jelölt

egy hónapja még ezt írta Magyar Péterről: bármi is derül ki erről a baromról, a rajongók tábora nem fog apadni.

Egy másik kommentben pedig úgy fogalmazott Barna Judit: aki egy szemmel láthatóan nárcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni.

Kapcsolódó tartalom

Magyar Péter jelöltje akkor írta a bejegyzést, amikor már közismert volt Varga Judit interjúja. A volt igazságügyi miniszter Hajdú Péternek arról beszélt, hogy volt férje

eljátszott egy öngyilkosságot, a gyerekeik szeme láttára.

„Nem szólalt meg és csendben maradt, és ott volt egy xanax-os levél, már csak egy darab volt a tízes levélen. Nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy kilencet, vagy nyolcat. Tehát nem kockáztathattam nyilván, ez alapvető emberi kötelesség. Úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket. Ahogy letettem a telefont felkelt mint egy Netflixes sorozatban, rám nézett és annyit mondott mondd le őket nem vettem be semmit” .

Kapcsolódó tartalom

Varga Judit azt mondta,

Magyar Péter nem várta meg a mentők kiérkezését, mire megérkeztek, ő már elszökött.

Varga Judit állítását igazolja a Bors birtokába jutott jegyzőkönyv is, amit a lap szombaton hozott nyilvánosságra. Ebből kiderül, hogy egy negyvenes férfihez gyógyszermérgezési tünetek miatt riasztották a mentőket tavaly februárban. A dokumentum arra is kitér, hogy a beteg ismeretlen helyre távozott.

Kapcsolódó tartalom

A Bors úgy fogalmazott, Magyar Péter csak eljátszotta az öngyilkosságot, hogy megijessze, terrorizálja a feleségét és rémült gyerekeit.

Barna Juditot időközben megkereste a Magyar Hang, üzenetben kérdezték tőle, hogy összeegyeztethetőnek tartja-e a Magyar Pétert élesen bíráló mondatait azzal, hogy éppen az ő jelöltje lett. Barna Judit elismerte, hogy a bejegyzéseket ő írta, de hozzátette, hogy azóta megváltozott a véleménye.