Még mindig dédelgeti karmesteri álmát a 80 éves Huszti Péter

Huszti Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színigazgató, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja május 4-én 80. születésnapját ünnepli. A jeles nap alkalmából a Kossuth Rádió Az este című műsorában beszélt életéről, kitérve arra, miért meghatározó életében a klasszikus zene szeretete.

A Magyar Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett színművész, a Színház és Filmművészeti Egyetem doktora, professzor emeritus, a Magyar Művészeti Akadémia professzori felterjesztések bizottságának tagja – előkelő titulusok, amelyeket mind magáénak tudhatja Huszti Péter. A Kossuth Rádióban Gulyás Dénesnek, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatójának adott interjújában úgy fogalmazott, elismerései ellenére gyerekkori álma máig nem teljesült: nem lett belőle híres karmester.

„Édesapám a MÁV Szimfonikus Zenekarban játszott, és anyukám elvitt megnézni őt egész kisfiú koromban. Pontosan emlékszem a mai napig, hogy bejött a karmester, frakkban volt, a zenekar még akkor MÁV egyenruhában játszott. Érdekesnek találtam, hogy a karmester még nem csinált semmit, de már zúgott felé a taps.

Mint később kiderült, a kétszeres Kossuth-díjas Ferencsik János volt. Olyan hatással volt rám az élmény, hogy otthon fölálltam a kis kufferra, és a rádiónk felé fordulva egy kötőtűvel vezényelni kezdtem”

– idézte fel a meghatározó gyerekkori élményt Huszti Péter.

A színművész megjegyezte, az 1984-es Az élet muzsikája – Kálmán Imre című film címszereplőjeként volt alkalma kipróbálnia magát dirigensként, ehhez fűződik egyik legmeghatározóbb karrierpillanata.

„Nagyon felkészültem, megtanultam, hogy minél hitelesebben adjam át Kálmán Imre vezényletét. A felvétel végén, amikor meghallottam, hogy a zenekar kopog, megörültem. Ez azt jelentette, hogy akkor is el tudták volna játszani, ha élőben vezényeltem volna. A színészi pályámat tekintve erre a pillanatra vagyok a legbüszkébb" – tette hozzá a Kossuth Rádió vendégeként Huszti Péter, megjegyezve, hogy a mai napig kacérkodik a gondolattal, hogy karmester képesítést is szerezzen.

Kiemelt kép: MTVA/Farkas Fruzsina