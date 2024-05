Eszméletlenre verték, kirabolták, majd magára hagyták ismerősüket az erdőben

Vádat emeltek három ember ellen, akik egy ismerősüket életveszélyesen összeverték és kirabolták – közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint 2021 októberében a három vádlott, az 52-es villamoson véletlenül találkozott az ittas és bódult állapotban lévő ismerősével, a későbbi sértettel, pénzt akart tőle szerezni. A férfi nem adott nekik pénzt, ezért, amikor le akart szállni, az egyik vádlott megütötte.

A sértett leszállt, a három vádlott – két 30 éves férfi és egy 23 éves nő – követte, megálltak beszélgetni, majd a sértett továbbment a Határ út közelében lévő Kiserdőbe.

Az erdő szélén a három vádlott olyan súlyosan bántalmazta a férfit, hogy az eszméletét vesztette. A vádlottak elvették a kabátját, és miután megszerezték belőle az értékeket, beljebb vitték a férfit az erdőben, hogy ne fedezzék fel a járókelők – olvasható a közleményben.

A sértett – aki súlyos, nyolc napon túli sérüléseket szenvedett – később magához tért, segítséget kért egy járókelőtől, aki mentőt hívott hozzá. Megjegyezték:

a bántalmazás életveszélyes sérülést is okozhatott volna.

A Fővárosi Főügyészség a támadókat csoportos rablás bűntettével és életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. A főügyészség halmazati büntetésként fegyházbüntetés, illetve pénzbüntetés kiszabását is indítványozza a vádiratban. Emellett a főügyészség azt is indítványozta, hogy a bíróság az egyik férfi és a női vádlott korábbi, felfüggesztett szabadságvesztéseinek végrehajtását is rendelje el.

A kiemelt kép illusztráció.