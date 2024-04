Új honlap indul a jövőre kétszáz éves Magyar Tudományos Akadémia tiszteletére

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2025-ben ünnepli alapításának 200. évfordulóját, és ebből az alkalmából egy új, ünnepi honlapon mutatja be az intézmény múltját, jelenét és jövőjét.

Az mta200.hu címen már elérhető honlapon szöveges, képes és filmes tartalmakat találhatnak az érdeklődők, de lehet tájékozódni az MTA Székházban őrzött kincsekről és a legújabb kutatásokról is – áll az MTA keddi közleményében.

A Magyar Tudományos Akadémia 2025-ben, az MTA Könyvtár és Információs Központ pedig 2026-ban ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, amelyekre az MTA 2025 májusától 2026 decemberéig tartó rendezvénysorozattal emlékezik majd.

Az új honlapon is olvasható üzenet szerint a jubileum amellett, hogy jó alkalom az intézmény történelmének bemutatására, felhívja a figyelmet arra is, hogy a tudományellenesség terjedése és a globális problémák minden korábbinál nagyobb kihívás elé állítják a tudomány művelőit és képviselőit, így az Akadémiát is.

„A tudomány és a tudás legfőbb letéteményeseként ezért az Akadémia kiemelt küldetése, hogy a tudást mindenki számára hozzáférhetővé tegye, és mindig, minden időben hiteles igazodási pontként szolgáljon a ránk zúduló információtömegben”

– idézi a közlemény a honlapot.

A bicentenáriumi eseménysorozatot felvezető idei év a felkészülésé, az emlékezésé, ezért a programok központi fórumaként működő, folyamatosan bővülő mta200.hu honlapon egyelőre az Akadémia egykori kiemelkedő alakjairól, eredményeikről és személyes történeteikről lehet tájékozódni, a gyűjteményeiben őrzött ereklyék és archív fotók mellett.

Jövőre, az ünnepi évben új funkciót kap a felület, és az emlékév minden olyan tudományos és tudomány-népszerűsítő programjáról, kiállításáról, kiadványáról, találkozási lehetőségéről tudósít majd, amelyek bemutatják az Akadémiát, valamint a tagjai, kutatói, ösztöndíjasai, doktori címét viselő szakemberei által elvégzett kutatásokat, és ezek magyar és nemzetközi jelentőségét.

A kiemelt kép illusztráció.