Számos szakmai és zenei fellépővel, köztük a Tankcsapdával vár az idei MCC Feszt

Neves nemzetközi és hazai szakmai előadók mellett könnyűzenei koncertek is várják a közönséget a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszten augusztus 1-jétől 3-ig Esztergomban. Az esemény zenei fellépői között lesz a Follow the Flow, a Margaret Island, a Tankcsapda és Majka.

A Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye által negyedik alkalommal szervezett eseményen a politika és gazdaság aktuális kérdéseinek áttekintése mellett a kultúra, a történelem, a gasztronómia, az e-sport és a stílus iránt érdeklődők számára is kínálnak programot – olvasható a szervezők MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Mint írják, az eseményen olyan neves nemzetközi előadók is részt vesznek, mint Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány feltárója, C. Raja Mohan író, India külpolitikájának egyik legnevesebb szakértője és Dan Schnur, Kalifornia legismertebb politikai tanácsadója, a UC Berkley professzora.

A nemzetközi előadók között van Peter Frankopan, az Oxfordi Egyetem Bizánckutató Központjának igazgatója, Kai Diekmann, a Bild-Zeitung egykori főszerkesztője.

A fesztivál vendége lesz Matt Goodwin, a Kent Egyetem politológia professzora, az Egyesült Királyság egyik legnagyobb Substack platformjának szerzője és Chaya Raichik, a tantermi aktivizmus elleni harc éllovasa, a Libs of TikTok alapítója.

Kapcsolódó tartalom

Emellett elfogadta a meghívást a rendezvényre Lauren Chen, kulturális és politikai témák véleményvezére, többmilliós eléréssel rendelkező influenszer – áll a közleményben. A fesztivál látogatói olyan neves előadókkal és zenekarokkal találkozhatnak, mint a Blahalouisiana, a Valmar, a Balkán Fanatik, a Budapest Bár, az Irie Maffia, valamint a Csík Zenekar, a Random Trip, Paulina és a Parno Graszt.

Emellett találkozhatnak az érdeklődők Manuellel, Metzker Viktóriával, Regán Lilivel, Jaurival valamint Pixa-val és a Lofti Begi & Friends-el.

Fellép továbbá a Nox a Mehringer, a 4S Street, a Kacaj, a Kultúrkör, Hangácsi Márton, Szivák Zsolt, valamint az előadók között van Yamina, Andro, Willcox, Szeresd a Trashem Bébi és az Erős vs Spigiboy.

A Suzuki Folk Sátorban Pálházi Bence és zenekara, Nagy Csomor András és zenekara, a Tűz lángja zenekar és a Fanfara Complexa gondoskodik a jó hangulatról, valamint fellép a Magyar Nemzeti Táncegyüttes is – írják.

A programok a korábbi évekhez hasonlóan túlnyomó többségben idén is ingyenesen látogathatóak, a jelenleg még kedvezménnyel megvásárolható háromnapos bérlettel pedig teljessé válik a fesztiválélmény – emelik ki a közleményben. Az idén is ingyenesen lesz látogatható az Edu sétány, a napközbeni szakmai programok és az esti zenei programok egy része.

Kiemelt kép: Lukács László, a Tankcsapda zenekar koncertjén (Fotó: MTI/Veres Nándor)