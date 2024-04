Fidesz: a NATO óriási lépésekkel megy a háborúba

A kegyelmi ügyről, a vendégmunkásokról és Magyarország 2004-es uniós csatlakozásáról is szó volt kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

LMP: meg kell teremteni a kegyelmi ügyek transzparenciáját

Csárdi Antal (LMP) a kegyelmi ügyek transzparenciáját követelte, miután 88 napja nem tudni, milyen indokkal kapott kegyelmet a „pedofíliát segítő” K. Endre. Hozzátette: ma nem nyilvánosak a kegyelmi ügyek, a kormánypárti képviselők rettegnek a valóságtól, ennek oka az, hogy nem tiszta a lelkiismeretük.

Szerinte a kegyelmi ügy szereplői bábok, akiknek nincs önálló döntési jogköre. Ha önállóan dönthetett volna, akkor Novák Katalin volt államfő elmondhatta volna, miért adott kegyelmet, és ha volna önálló döntési jogköre, a Kúria lehetővé tette volna, hogy az ügy nyilvános legyen.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, a kegyelmi eljárásokban minden olyan tájékoztatást megadott a köztársasági elnök hivatala és az igazságügyi tárca is, amely a törvények szerint lehetséges. Nézze el nekünk, hogy a törvényeket betartjuk – fogalmazott.

Kitért arra, hogy az Országgyűlés ezen a napon kezdi tárgyalni a kormánypártok gyermekvédelmi csomagját, amely tovább szigorítja a büntető törvénykönyvet a gyermekek fokozott védelme érdekében. Nincs a törvényjavaslatokban olyan, ami a gyermekek érdekével ellentétes – közölte, azt kérve, hogy az ellenzéki pártok támogassák azt.

Mi Hazánk: globális diktatúra helyett magyar jövőt

Apáti István (Mi Hazánk) szerint pártja a „globális diktatúra helyett magyar jövőt” jelszóval vág neki az európai parlamenti és az önkormányzati választásoknak.

Elmondta, nemet mondanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerződésére, mert szerinte kizárólag a magyarok dönthetnek járványügyi kérdésekben. Hozzátette: még egyszer nem fordulhat elő a korábbi „oltásterror”.

Kitért arra is, nemet mondanak a vendégmunkásokra is. „Lassan ölő méreg” lesz ez, amely néhány év múlva átrendezi az ország munkaügyi, majd etnikai térképét – közölte, azt javasolva, a kormány minden erővel próbálja hazahozni azt 400-500 ezer magyart, aki az elmúlt másfél évtizedben elhagyta az országot. A képviselő kiállt a készpénzhasználat jogának alaptörvénybe foglalása mellett.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a koronavírus-járványban a nemzetállamok tudtak hatékonyan fellépni, a tagállamoknak az unió érdemben segíteni nem tudott. A baloldal akadályozta a vakcinabeszerzését bizonyos égtájakról, a Mi Hazánk minden oltás ellen volt, egyedül a Fidesz-KDNP nem csinált ebből politikai ügyet – mondta. A WHO-szerződésről közölte, a kormány semmilyen olyan módosítást nem fog elfogadni, amely csökkenti az ország szuverenitását.

Az államtitkár szerint csak abban az esetben érkezhet külföldi az országba munkavállalási célból, ha az adott munkahelyet magyar emberekkel nem sikerül betölteni. Hozzátette: a vendégmunkások határozott időre érkeznek, és ha ez az időtartam lejár, hat napon belül el kell hagyniuk az országot. Ha nem távoznak, akkor a munkáltatót alkalmaként ötmillió forintos bírsággal sújtják – ismertette, kitérve arra is, 2016 óta jóval többen jönnek haza Magyarországra, mint amennyien távoznak.

MSZP: Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk

Hiller István (MSZP) arról emlékezett meg, hogy Magyarország 20 éve, 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, miután 2003-ben a választók érvényes és eredményes népszavazáson támogatták az EU-s tagságot. Kiemelte, hogy a csatlakozás mellett szinte teljes nemzeti konszenzus volt, a kampányban a jobboldal és a baloldal közösen buzdított az igen szavazatra.

Ugyanakkor úgy vélte: a mai kormánypártok ellenfélként, sokszor ellenségként tekintenek az EU-ra, elképesztő pénzt költenek arra, hogy szembeállítsák az embereket az unióval. Ennek ellenére – folytatta – a magyar választók több mint 70 százaléka támogatja a tagságot.

Leszögezte: uniós tagságunk jóval többet jelent, mint a pénz, ez történelemi hagyományainknak megfelelő nemzeti érdek. „Magyarország a hazánk, Európa az otthonuk” – fogalmazott.

Sok minden változott a 2004-es csatlakozás óta, nem ilyen EU-ról álmodtunk – reagált Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, aki szerint az EU jólétet és békét ígért, de Brüsszel mára ehelyett önfeladást és háborút hoz.

Hangsúlyozta: a kormányoldal továbbra is hisz az európai együttműködésben, éppen azért emeli fel a szavát, mert úgy látja, hogy Európa veszélyben van. Hozzátette: Brüsszel nem egyenlő Európával.

Felidézte: 2004-ben Magyarország olyan közösséghez csatlakozott, amely azt ígérte, hogy elismeri sokszínűséget, épít a keresztény hagyományokra, azonban ennek mára nyoma sincs, már a nemzetek légjogosultságát is megkérdőjelezik, alig találni kereszténydemokrata politikát. Hozzátette: az uniós integráció a béke garanciája volt, ma viszont háborús készülődés van, aminek Brüsszel a központja.

A választási kampányról, az EP-választásról és a háborúról is beszéltek a képviselők kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

DK: sorozatos támadások érték a DK-MSZP-Párbeszéd szövetség aktivistáit

Varju László (DK) arról beszélt, hogy a múlt héten sorozatos támadások érték a DK-MSZP-Párbeszéd szövetség aktivistáit és politikusait. Közlése szerint Budapesten három helyszínen támadtak „felbérelt verőemberek” az ellenzéki aláírásgyűjtő pultokra, Jászapátiban pedig nyílt utcán verték meg a DK önkormányzati képviselőjét. „Beköszöntött a politikai erőszak kora Magyarországon” – értékelt az ellenzéki képviselő, aki szerint olyan gyorsasággal követték egymást az erőszakos esetek, hogy ezt nem lehet puszta véletlennek tekinteni.

A Fidesz hatalmára egyedül a legerősebb ellenzéki tömb pártjai jelentenek veszélyt, talán ezért kampányolhat háborítatlanul a „Fideszből érkezett egykori állami cégvezető”, miközben ellenzéki aktivisták és politikusok lesznek a politikai erőszak áldozatai – jegyezte meg.

Szerinte a DK-MSZP-Párbeszéd szövetségé a legerősebb ellenzéki lista az európai parlamenti választáson, és soha nem látott esély van arra, hogy június 9-én elvegyék Orbán Viktor politikai többségét. Ha ez megtörténik, akkor előrehozott választásokat kell kiírni, mert a kormányoldalt már az erőszak sem menti meg – tette hozzá.

„Éhes disznó makkal álmodik” – reagált az elhangzottakra Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára, aki arra szólította fel Varju Lászlót, hogy ne a kormányoldalt vádolja erőszakkal, miközben papírja van arról, hogy ő maga követett el erőszakot.

A baloldal pártjairól azt mondta, hogy hazaárulásban versenyeznek egymással, Brüsszelben azon dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat és háborúpártiak.

KDNP: a béke és a migráció az európai parlamenti választás tétje

Szászfalvi László (KDNP) azt hangsúlyozta: a közelgő európai parlamenti választás tétje a háború és béke kérdése mellett az is, „sikerül-e megtörni a bevándorláspárti elit egyeduralmát”, amelyik nemrégiben olyan migrációs és menekültügyi paktumot szavazott meg, ami nem a megoldás, hanem a probléma része, rányomva a pecsétet a Soros-tervre, évi egymillió migráns beengedésére.

Európának a saját kihívásaira európai, keresztény értékeken alapuló választ kell adni, nem pedig globalista érdekcsoportok és embercsempész-hálózatok zsarolásának kitenni az európai embereket – fogalmazott a kereszténydemokrata képviselő.

Azt hangsúlyozta: ebben a magyar kormány példát mutatott a korábbi időszakban is, hiszen oda viszi a segítséget, ahol szükség van rá, eközben pedig az ország történetének legnagyobb humanitárius segélyakciójában támogatja az ukrajnai háború miatt arra rászorulókat.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt emelte ki: húsz évvel uniós csatlakozásunk után azt látjuk, hogy „az Európai Unió vezetői nem hisznek az európai emberekben”, abban, hogy rájuk alapozva lehet építeni a kontinens jövőjét, így nem az ő családjaikban született gyermekekkel, hanem népességimporttal oldanák meg a földrész demográfiai problémáit.

Nem érték nekik az európai kultúra és az európai civilizáció – jelentette ki, szörnyűnek nevezve, hogy brüsszeli vezetők „egy távolról jövő, iszlám gyökerű kultúrára” cserélnék közös örökségünket, és ezzel a váltással biztosítanák, „hogy a baloldalnak legyen szavazóbázisa”.

Fidesz: a NATO óriási lépésekkel megy a háborúba

Menczer Tamás (Fidesz) felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt kezdődött a veszélyek korszaka, amikor más vallású, kultúrájú emberek milliói indultak Európa felé, aztán megjelent a világjárvány, majd kitört a szomszédban, Ukrajnában a pusztító háború. Most azt látni, hogy a NATO óriási lépésekkel megy a háborúba; tegnap Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kiadta a parancsot: minden fegyvert Ukrajnának – mondta.

Ráadásul a lengyel és a francia elnök elkezdett atomfegyverekről beszélni – figyelmeztetett, hozzáfűzve: amit a szomszédban látni, az nemcsak háborús, hanem világháborús, atomháborús készülődés. Mindehhez „megkaptuk a nyakunkba” a háborúpárti „dollárbaloldalt” és a háborúpárti Brüsszelt is – fogalmazott.

Felidézte azt is, hogy Magyarország húsz évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Jelezte azonban: az akkori megállapodás arról szólt, hogy a tagállamok egymás tiszteletére alapozva építik Európa békéjét és jólétét, ehhez képest Brüsszelben a magyarokat nem tisztelik, támogatják viszont a háborút és a migrációt.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára emlékeztetett arra, hogy az uniós csatlakozást megelőző népszavazáson a magyarok 83 százaléka nyilvánította ki támogatását. Húsz évvel csatlakozásunk után sem az a kérdés, hogy Európa része kívánunk-e maradni, hanem az, hogy Európa önmaga akar-e maradni – hangsúlyozta.

Hozzátette: olyan Európát akarunk, amely nem megy felelőtlenül háborúba, nem enged be milliószám bevándorlókat és hisz a nemzetállamok erejében.

Európában komoly változásra van szükség – állapította meg, hangsúlyozva: június 9-én le kell váltani a háborúpárti és korrupt brüsszeli bürokratákat, és le kell váltani a háborúpárti „dollárbaloldalt” is.

Elfogadta az Egyesült Arab Emírségekkel kötött gazdasági megállapodást kedden az Országgyűlés. A képviselők 2025-öt Klebelsberg Kunó és Jókai Mór emlékévévé nyilvánították.

Kihirdették a Magyarország és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti székhely-megállapodást

Az Országgyűlés által 182 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kedden elsőként elfogadott javaslat értelmében Magyarország a CEPOL rendelkezésére bocsátja az Üllői út 114-116. szám alatt található BIF Tower épületet határozott időtartamra, 2033. december 31-ig, biztosítva annak kormányhatározatban meghatározott költségeit.

A törvény szerint az ügynökség épületei és helyiségei mentességet élveznek a házkutatás, az igénybevétel, az elkobzás és kisajátítás, illetve a zár alá vétel minden formája alól, továbbá a CEPOL, annak eszközei, bevételei és más vagyontárgyai adó- és vámmentességet élveznek.

Gazdasági megállapodás az Egyesült Arab Emírségekkel

Az Országgyűlés 134 igen 43 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett elfogadta a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt.

Az együttműködés kiterjed az ipar, a kereskedelem és a piac, a beruházások, az idegenforgalom, a logisztika és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra, az ingatlanok, valamint a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság területére.

A megállapodás kiemeli a budapesti Rákosrendező állomás területének vegyes célú ingatlanfejlesztését.

A magyar fél a megállapodásban vállalja, hogy a fejlesztési területet az Egyesült Arab Emírségek által kijelölt vállalatnak értékesíti, és a projektet nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé minősíti, valamint hogy megvalósítja a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket.

Az Egyesült Arab Emírségek arra tett vállalást, hogy ösztönzi az általa kijelölt gazdasági szervezetet 5 milliárd euró összegű városfejlesztési beruházás megvalósítására, beleértve Rákosrendező vasútállomás megépítését.

Külügyi tárgyú törvények

Hét külügyi tárgyú törvényt is módosít az a javaslat, amelyet az Országgyűlés 151 igen 23 nem szavazattal és 9 tartózkodás mellett fogadott el.

A változtatások technikai jellegű módosítások és a gyakorlati tapasztalatok alapján történő pontosítások mellett a külszolgálati törvény hatályát kiegészítik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar állampolgárságú állandó és egyéni teljes jogú tagja részére adományozható rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti ranggal.

Szintén módosulnak a kulturális diplomatákra, valamint a kulturális intézet működésével kapcsolatos feladatokat ellátó adminisztratív és technikai külszolgálati munkakörbe kihelyezett kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok.

A jogszabály új rendelkezést léptet érvénybe a tartós külszolgálatra történő felkészülés rendjére és annak megszűnésére, szerepel benne a felelősségre vonási eljárásokkal kapcsolatos jogi helyzetek rendezése, és kiegészíti a tartós távolléti formák körét.

A jogszabály a konzuli védelemről szóló törvény kapcsán az uniós ideiglenes útiokmányok felhasználására is tartalmaz pontosítást.

Klebelsberg Kunó-emlékév

Az Országgyűlés 182 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2025. év Klebelsberg Kunó-emlékévvé nyilvánításáról szóló kormányzati határozati javaslatot, Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulója alkalmából.

Az országgyűlési határozat szerint gróf Klebelsberg Kunó kiemelkedő kultúr- és tudománypolitikus volt, aki egyszerre tűzte ki célul a tudományos intézményrendszer és az iskolahálózat nagyarányú fejlesztését.

Klebelsberg 1922–től 1931-ig tartó vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején rendkívüli munkát végzett, oktatás-, tudomány-, sport- és kulturális politikája máig ható, maradandó értékeket teremtett; azon 20. századi magyar államférfiak közé tartozik, akik szellemi hagyatéka megkerülhetetlen – áll az indoklásban.

Az emlékév lehetőséget ad arra, hogy Klebelsberg Kunó születése 150. évfordulójának megünneplésével méltó módon lehessen tisztelegni szellemi nagysága és államférfiúi erényei előtt.

Jókai Mór-emlékév lesz 2025

Az Országgyűlés 182 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Jókai Mór-emlékévvé nyilvánította a kormány kezdeményezésére a 2025-ös évet, a kiemelkedő magyar író születésének 200. évfordulója alkalmából.

Az indoklás szerint Jókai Mór munkássága és máig ható eleven szellemi öröksége kultúránk kitörölhetetlen része, a vele való foglalkozás az anyanyelvápolás, az identitásőrzés nemzetmegtartó feladatának is minőségi forrása lehet.

Kihirdették a WHO nemzetközi egészségügyi rendszabályainak módosítását

Az Országgyűlés 172 igen, 6 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett kihirdette az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi egészségügyi rendszabályainak módosítását, amelyet a koronavírus-világjárvány tapasztalatai alapján kezdeményeztek. A módosítások a világjárványok jobb előrejelzését, a gyorsabb válaszadást szolgálják.

Felfüggesztette Gy. Németh Erzsébet (DK) mentelmi jogát kedden az Országgyűlés, amely módosította a testnevelésóra alóli felmentés szabályait és elfogadta az EU-s minibérrel kapcsolatos irányelv átültetéséhez szükséges törvénymódosításokat.

Felfüggesztették Gy. Németh Erzsébet (DK) mentelmi jogát

Az Országgyűlés 140 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül felfüggesztette Gy. Németh Erzsébet (DK) mentelmi jogát.

Az DK-s politikus ellen az Országgyűlés honlapján közzétett határozati javaslat szerint egy magánszemély tett feljelentést február 22-én „Újabb bizonyíték van az orbáni pedofilhálózat működésére!” címmel tartott online sajtótájékoztatója miatt. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ezt követően kérte az Országgyűléstől a mentelmi jog felfüggesztését.

A feljelentés szerint a képviselő nagy nyilvánosság előtt olyan kijelentéseket tett, amelyek értelmében a feljelentő hivatali beosztásával tudatosan visszaélt egy bűnös magatartás szándékos eltussolása érdekében. Ugyanakkor arról egyáltalán nem adott tájékoztatást, hogy a feljelentő büntetőeljárás megindítását kezdeményezte. A feljelentés alapján Gy. Németh Erzsébet a valósággal ellentétes mondatok nagy nyilvánosság előtt történő közzétételével megvalósította a Btk. szerinti rágalmazás vétségét.

Az ügyben az Országgyűlés mentelmi bizottsága három igen és két nem szavazattal a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta.

Hargitai János (KDNP), a mentelmi bizottság elnöke elmondta: a feljelentő Pölöskei Gáborné volt. Úgy értékelt: a bicskei eset feltárását a közvélemény elvárja, az események bíróság előtti tisztázása a nyilvánosság tájékoztatása érdekében is indokolt, ha a mentelmi jogot fenntartanák, akkor ennek az igénynek tennének keresztbe.

Gy. Német Erzsébet azt mondta, a képviselők feladata a hatalom ellenőrzése, a mentelmi jog felfüggesztése ennek korlátozása. „Nem fognak elhallgattatni, el fogom mondani, hogy ki mindenki felelős a bicskei szégyenletes ügyekért, Novák Katalinon, Varga Juditon, Balog Zoltánon át egészen Pölöskei Gáborné Áder Annamáriáig” – hangoztatta.

Módosultak a testnevelésóra alóli felmentés szabályai

A képviselők 134 igen, 42 nem és 7 tartózkodó szavazattal elfogadták a belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosítását, amelyek idegenrendészeti, egészségügyi, közoktatási szabályok pontosítását, valamint deregulációs és jogharmonizációs célú módosításokat is tartalmaznak.

Módosultak a közoktatásban a mindennapos testnevelés alóli felmentés szabályai: a jövőben kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező tanulók kaphatnak felmentést heti két óra alól, ha a testnevelési óra a nulladik, az első, az utolsó vagy utolsó kettő tanítási órára esik.

Átalakul az orvosi igazolások rendje: az óvodai, iskolai vagy kollégiumi foglalkozásról való hiányzásról szóló igazolást a jövőben az elektronikus egészségügyi szolgáltató téren keresztül is továbbítani lehet.

A törvényalkotási bizottság javaslatára került a jogszabályba a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény módosítása. Eszerint létrejön az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett minősített piaci szereplők jegyzéke. A jövőben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter – a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője – rendeletben állapítja meg azokat a gazdasági szektorokat, amelyek beszerzési eljárásain kizárólag ezen a jegyzéken nyilvántartott gazdasági szereplő vehet részt.

A speciális, új típusú jegyzékre az érintett gazdasági szereplők kérelmére lehet felkerülni, az Alkotmányvédelmi Hivatal által lefolytatott cégellenőrzés, személyellenőrzés, valamint a gazdasági szereplő tevékenységi területének vizsgálatát követően. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter arra is felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg a jegyzékhez kapcsolódó formanyomtatványokat és a jegyzék tartalmi elemeit.

Szintén a törvényalkotási bizottság javaslatára került a jogszabályba, hogy a jövőben a kormánytisztviselők eskütétele minden esetben szóban történik majd. Ezt azzal indokolták, hogy a kormánytisztviselői eskü nemcsak a hivatásrendhez alakít ki pozitív érzelmi kötődést, hanem jelentős szerepet játszik „a nemzeti érdeket előtérbe helyező attitűd és erkölcsi tartás kialakításában erősítésében is”.

Elfogadták az EU-s minibérrel kapcsolatos irányelv átültetéséhez szükséges törvénymódosításokat

Az Országgyűlés 148 igen, 3 nem és 31 tartózkodó szavazattal elfogadta a munkavédelmi törvény módosításáról szóló, valamint az EU-s minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló jogszabályt.

A megfelelő minimálbérekről szóló 2022-es irányelv hazai jogba való átültetésének határideje 2024. november 15. A munka törvénykönyvének módosításával felhatalmazást kapott a kormány, hogy rendeletben jelölje ki a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításával kapcsolatban konzultációra jogosult fórumot.

Kiegészül az üzemi tanácsok véleményezési jogköre: ha egy cégnél a harmadik országbeli munkavállalók száma eléri a foglalkoztatottak létszámának 5 százalékát, valamint minden további 5 százalékos növekedés előtt, a munkáltatónak ki kell kérnie az üzemi tanács véleményét.

A törvényalkotási bizottság javaslatára került a jogszabályba a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos törvény és a Budapest–Belgrád vasútvonalról szóló jogszabály módosítása, amelyet a két beruházás speciális munkaerőigényének biztosításával indokoltak. Eszerint a beruházásokon dolgozó harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási engedélye – az általános szabályokban foglalt három év helyett – legfeljebb öt évig lehet érvényes, és a családegyesítésre is engedélyt kaphatnak.

Változik a közgyógyellátás időtartama 2025-től az Országgyűlés keddi döntése értelmében. A képviselők igazságügyi törvényeket is módosítottak.

Változik a közgyógyellátási jogosultság időtartama

Az Országgyűlés 142 igen, 13 nem szavazattal és 27 tartózkodás mellett elfogadta a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosítását.

A jogszabály alapján változik a közgyógyellátási jogosultság időtartama, ez jelenleg alanyi jogon négy, míg normatív jogon két évre jár. 2025. január 1-jétől az alanyi jogosultság az alapul szolgáló körülmény fennállásáig terjed ki, a normatív közgyógyellátást pedig négy évre állapítják meg.

Lehetővé válik, hogy a fogyatékkal élők ápoló, gondozó célú lakóotthonát maximálisan 14 férőhelyig bővítsék.

A jövőben véglegesnek véleményezett állapot esetén nem kell elvégezni a súlyosan fogyatékos emberek időszakos felülvizsgálatát.

A törvényalkotási bizottság javaslatára került a jogszabályba, hogy a Nemzeti Sportot is kiadó N.S. Média és Vagyonkezelő Kft. államot megillető tulajdonosi jogait a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gyakorolja.

Ugyancsak a törvényalkotási bizottság kezdeményezésére került a törvénybe az a szabályozás, miszerint a lakóépület tulajdonosa jogosult a lakóépület erre alkalmas felületeinek reklámelhelyezés céljából történő hasznosítására, ami magába foglalja az ingatlan feletti légi tér ingyenes igénybevételét is. Az indoklás szerint a jogalkalmazás egyértelműsítése érdekében kívántak meghatározni objektív kritériumokat az új szabályokkal.

Agrártörvényeket módosítottak

A parlament 138 igen, négy nem szavazattal és negyven tartózkodás mellett elfogadta az egyes agrártárgyú törvények módosítását.

Kötelezően elírták a mezőgazdasági vállalkozási szerződéseknél a kockázatmegosztással kapcsolatos rendelkezések szerződésbe foglalását. A gyümölcs- és zöldség-, valamint a sertés- és baromfihús-ágazatoknál ez akkor kötelező, ha az adásvételt a vetés vagy a termésbetakarítás évének első napja előtt, illetve a tenyésztésbe vétel előtt kötötték meg.

Meghatározták a termeltetői szerződés fogalmát és létrehozták a termeltetőkről és az általuk kötött termeltetői szerződésekről vezetett nyilvántartást.

Késedelmes fizetéskor a mezőgazdasági igazgatási szerv ágazatfelügyeleti bírságot szabhat ki a meg nem fizetett ellenérték tíz százalékában, de legalább egymillió forint értékben.

A törvény rendelkezéseket állapít meg a mezőgazdasági termékek nagykereskedelmével kapcsolatban is, eltiltva azoknak a kereskedelmi vállalkozásoknak tulajdonosait és vezetőit, amelyek nemcsak a termelőktől megkapott áru ellenértékét nem fizették meg, hanem ennek fedezetét is elvonták a felszámolás vagy végelszámolás megkezdése előtt.

Az örökösnek ezentúl egy éve lesz a földtulajdonszerzés feltételeinek teljesítésére. A gazdaságátadási szerződés hatósági jóváhagyása iránti eljárás a jövőben díj- és illetékmentes lesz.

A jövőben a vadászatra jogosult a vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetését elektronikus alkalmazással is végezheti. A törvényalkotási bizottság újrafogalmazta a vadaskert fogalmát, e szerint a jövőben az ilyen területen lévő vad a vadászatra jogosult tulajdonában van.

A honvédek jogállásával összefüggő törvényeket módosítottak

A képviselők 133 igen, 49 nem szavazattal jóváhagyták a honvédek jogállásával összefüggő törvények módosítását, amelynek célja, hogy az alaptörvény tizenkettedik módosítását – miszerint a honvédség hivatásos állományú tagjainak jogállásáról a kormány alkot rendeletet – átvezesse a jogrendszeren. Ennek érdekében 37 törvény módosítottak, valamint július 1-jével hatályon kívül helyezték a honvédek jogállásáról szóló törvényt.

A jövőben a Honvéd Vezérkar főnöke normatív utasítást adhat ki. Ez a jog korlátozott, csak meghatározott tárgykörökben, az öltözködési szabályzat, az alaki szabályzat, a szolgálati szabályzat és a fizikai alkalmassági követelmények meghatározása körében alkalmazható.

A törvényben rögzítették: a főispán illetményének megállapítása ugyanolyan szabályok alapján történik, mint a közigazgatási államtitkáré, de az ő fizetését nem a miniszterelnök, hanem az irányító miniszter határozza meg.

Igazságügyi törvényeket fogadtak el

Elfogadta az Országgyűlés az igazságügyi tárgyú törvények módosítását, a döntés a képviselők 134 igen, 37 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett fogadták el.

A törvény egyebek mellett lehetővé teszi, hogy lezárt ügyek bírósági, ügyészségi anyagait megismerhesse az igazságügyi tárca vezetője „a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata céljából”. Az iratokat anonimizálni kell, és csak jogorvoslattal nem támadható, jogerős, illetve végleges döntéssel lezárt ügyek iratai kerülhetnek ebbe a körbe.

Ezentúl a közjegyző jogosult lesz az előtte személyesen megjelent, elektronikus aláírást nem használó fél helyett hitelesíteni az ingatlan-nyilvántartásban tehető jognyilatkozatokat.

A végrehajtók munkájának ellenőrzésével indokolták azt a rendelkezést, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága adatot igényelhet a végrehajtói kartól az éves beszámolók ellenőrzésekor annak érdekében, hogy meggyőződhessen a szakmai beszámoló valóságtartalmáról, hitelességéről, teljes körű voltáról.

A jövőben – a munkaterheik növekedése miatt – az Országos Bírói Tanács elnöke és elnökhelyettese mentesül a bírói munka alól, és számukra budapesti lakhatást is biztosítanak, ha ilyennel nem rendelkeznek.

A törvényből törölték azt az eredeti előterjesztésben szereplő rendelkezését, miszerint a Gazdasági Versenyhivatal bizonyos ágazatokban működő vállalkozásokat alapvető jelentőségűvé minősíthet és kötelezettségeket szabhat ki rájuk.

Tanárképzést is végez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), integrálják a közgyűjteményeket, és kötött könyvárrendszert vezetnek be – erről döntött kedden az Országgyűlés, amely elfogadta az a törvénymódosítást is, miszerint a jövőben lehetőség lesz a digitális állampolgárság előregisztrációjára.

Tanárképzést is végez az NKE, integrálják a közgyűjteményeket és kötött könyvárrendszert vezetnek be

Az Országgyűlés 134 igen, 38 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elfogadta az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormányzati javaslatot, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) portfólióját bővíti a tanár-, tanító- és óvóképzéssel, valamint az azokhoz kapcsolódó továbbképzéssel.

Az NKE bővítéséhez a józsefvárosi önkormányzat tulajdonában álló VIII. kerületi ingatlanok köznevelési, valamint felsőoktatási feladatokkal összefüggő tevékenység ellátása céljára az állam tulajdonába kerülnek. Az ingatlanok forgalmi értékét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő független értékbecslő bevonásával állapítja meg, és téríti meg az önkormányzat számára.

A módosítás megteremti a jogszabályi feltételeit annak, hogy az Országos Széchényi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Magyar Természettudományi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeumba integrálódva, Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ néven működjön tovább, elősegítendő a közgyűjteményi rendszer hatékonyságának növelését.

Bevezetik a kötött könyvárrendszert, amely lehetővé teszi, hogy a kiadók egy éven át meghatározott, maximum tízszázalékos árengedmény mellett értékesíthessék a könyveiket.

A jövőben lehetőség lesz digitálisállampolgárság-előregisztrációra

Az Országgyűlés 142 igen, 21 nem szavazattal, 20 tartózkodás mellett elfogadta a kormány kezdeményezésére a törvénymódosítást, amely a digitális állam megvalósítását segíti elő. A jogszabály alapján a jövőben lehetőség lesz a digitális állampolgárság előregisztrációjára.

A személyi azonosság igazolását követően az ügyfél megkaphatja az előregisztrációhoz tartozó adatokat egy mobiltelefonnal olvasható kód formájában, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz.

A rendőrségről szóló törvény módosításával a jövőben igazoltatás során digitális okmánnyal vagy adattároló kód felmutatásával is igazolhatják majd adataikat az emberek.

Módosul a jogalkotási törvény

Az Országgyűlés 136 igen, 25 nem szavazattal és 22 tartózkodás mellett elfogadta a jogalkotási törvény módosítását, amely a jövőben kötelezővé teszi a preambulumot a jogszabálytervezetekben és benne a célmeghatározást.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a javaslat általános vitája során mondott expozéjában a módosítás céljaként a preambulum funkcionális jelentőségének felértékelését és a jogalkalmazás egységesítését jelölte meg.

Hatékonyabbá válik az online csalásokkal szembeni fellépés

Az online csalások elleni hatékonyabb fellépést teszi lehetővé a büntetőjogi törvények módosítása, amelyet 153 igen, hét nem szavazattal, 23 tartózkodás mellett fogadott el a parlament.

A jövőben a nyomozó hatóság önállóan is elvégezheti a pénzügyi tranzakciókban résztvevők azonosítását, valamint önkéntes adatszolgáltatásra hívhatja fel az érintett közöségi médiaszolgáltatókat, függetlenül attól, hogy azok magyarországi honosságúak-e.

A módosítás eredményeképpen a pénzügyi szolgáltatóknak lehetőségük lesz a bűncselekményben érintett pénzügyi tranzakciót követően, a pénzügyi szektoron belüli megfelelő együttműködéssel, információcserével felkutatni és blokkolni az elvont bankszámlapénzt még azt megelőzően, hogy az elkövetők a pénzügyi szektoron kívülre juttathatnák azt.

A büntetés-végrehajtást érintő módosításokat a csengeri börtön építése teszi szükségessé, amelyben arcképfelismerő rendszert építenek ki az intézmény területén tartózkodók nyomon követésére.

Közlekedési tárgyú törvényeket módosítottak

Az Országgyűlés 147 igen, öt nem szavazattal és 27 tartózkodás mellett elfogadta az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítását a kormány javaslatára. A változtatások a hét közlekedési tárgyú törvény mellett négy kapcsolódó törvény módosítását tartalmazzák; a tarifa- és kedvezményrendszer átfogó korszerűsítése érdekében a szükséges, törvényi szintű módosítások mellett rögzítenek hatósági eljárási egyszerűsítéseket, adminisztratív könnyítéseket is.

A tarifareform részeként törvényi szintre emelik a magyarigazolvánnyal rendelkezők kedvezményeit tartalmazó kormányrendeleti szabályozást.

Lehetővé válik a pontosabb, anonim módon és felvétel nélkül végzett utasszámlálás, valamint a vezetői engedélyek informatikai rendszerből történő lekérdezése. A változtatás fontos eleme az EU-n belüli útdíjfizetések elmulasztásával kapcsolatos adatok határokon átnyúló cseréje, valamint az útdíjbevételek felhasználásával kapcsolatos pontosítás is. A módosítás pontosítja az utánképzés-foglalkozásvezetőkre vonatkozó szabályokat, költségmentességet rögzít továbbá a járműlopás miatt hivatalból, átmeneti időszakra forgalomból kivont járművek forgalomba helyezésénél.

A módosítás kitér arra is, hogy a középiskolás járművezetők a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a szakképzésről szóló törvény szerinti közlekedési alapismeretek és elsősegélynyújtásra vonatkozó vizsgáját a középiskola szervezi, bonyolítja le. A vizsga sikeres teljesítését igazoló tanúsítványt a középiskola adja ki.

Az ingatlan-nyilvántartással és az anyakönyvezéssel kapcsolatos szabályokon változtatott kedden a parlament.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás miatt változtak törvények

Tíz jogszabályt módosít az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényjavaslat, amelyet 131 igen, két nem szavazattal és 47 tartózkodás mellett hagyott jóvá az Országgyűlés. A módosításokra az elektronikus ingatlan-nyilvántartás határidőben, idén októberben történő beindításához van szükség.

Az adatkezelési szabályok között rögzítik, hogy az adatfeldolgozási feladatok ellátásával milyen szervezetet lehet megbízni. Biztosítják a díjmentesen kérhető elektronikus hozzáférést az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisához. Az ügyvédekről szóló törvény módosításának részeként rögzítették, hogy az „e-ing-rendszer” használata 2024. december 3-ig nem lesz kötelező, ezért ha a beadvány benyújtása ebben az időszakban nem elektronikusan történik, akkor jogi képviselőként ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejegyzett kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd is eljárhat az ingatlanügyi hatósági eljárásban.

A kamarai jogtanácsosok és a jogi előadók ügyvédi tevékenységet csak munkáltatójuk az ügyvédi kamarai nyilvántartásba előzetesen bejelentett kapcsolt vállalkozásának, valamint irányítási, fenntartói viszonyban álló szerveinek végezhetnek.

Ezentúl a közvetített hitelezés egyes eseteiben a hitelintézetek kamarai jogtanácsosai eljárhatnak harmadik személyek között létrejött hitelszerződéseknél az okiratszerkesztés és az okiratok ellenjegyzése, valamint ahhoz kapcsolódóan az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való jogi képviselet esetén.

A közérdekű használati jogok bejegyzését eddig az ágazati jogszabályok szerint létrejött szerződések alapján a közműcégek mint jogosultak egyoldalúan kérelmezték az ingatlanügyi hatóságnál. A törvénymódosítás kizárja ezt, a jövőben a cégnek és a közérdekű használati joggal terhelendő ingatlan összes tulajdonosának közös kérelmére van szükség.

Egyes anyakönyvezéssel összefüggő törvényeket módosítottak

Az egyes anyakönyvezéssel összefüggő törvények módosításáról szóló javaslat fókuszában olyan személyek állnak, akikről az elektronikus anyakönyvre történő átállás után derült ki, hogy a papíralapú anyakönyvben őrzött név eltér az okmányaiban szereplőtől. Az erről szóló módosítást 151 igen szavazattal és 28 tartózkodással fogadták el.

A változtatások nyomán ezentúl a névviselés névváltoztatási eljárás helyett anyakönyvvezetői hatáskörben, helyben rendezhetővé válik. A módosítás eredményeként a névváltoztatási kérelmet nem kell felterjeszteni, hanem az anyakönyvvezető saját hatáskörben teljesítheti a bejegyzést.

Rendezik az umlautos a betű (ä) elektronikus anyakönyvbe történő bevezetését is, a nemzetiségi névviseléstől függetlenül biztosítva az ä bejegyzésének lehetőségét.

Az elektronikus anyakönyvben továbbra is csak két utónév rögzíthető, de a javaslat szerint ehhez már nem kell azok nyilatkozatát kérni, akinek korábban több utónevét is rögzítették a papíralapú nyilvántartásban.

A módosítás másik fő célja az anyakönyv kutathatóságára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata. A jelenlegi gyakorlat szerint a születési anyakönyvek kutatása 130 év, a házassági anyakönyveké 86 év után lehetséges, a családtörténeti kutatások elősegítése céljából azonban indokolt a jogszabály felülvizsgálata. Az új szabályozás nem az érintett halálozásától, születésétől vagy az anyakönyvi bejegyzés keletkezésétől számítja a védelmi időket, hanem szigorú védelmi idők mellett kizárja, hogy élő ember adatai az érintett vagy utódai beleegyezése nélkül nyilvánosságra kerüljenek. A módosításnak köszönhetően a levéltárakban kutatók számára teljes anyakönyvek nyílnak meg.

Interpellációk

A parlament elfogadta az ellenzéki képviselőknek adott hétfői interpellációs válaszokat.