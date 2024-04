Bővülő jegyvásárlási lehetőségek, közös telefonos ügyfélszolgálat a MÁV-Volán-csoportnál

Május 1-től két területen is szintet lép a MÁV-Start és a Volánbusz integrációja: a közös tarifa- és kedvezményrendszer mellett egységesítik a telefonos utastájékoztatást, bővítik a jegyváltási lehetőségeket – közölte a MÁV-Volán-csoport kedden az MTI-vel.

Felidézték, hogy az ország- és vármegyebérletek bevezetésével, majd a március 1-től kiterjesztett tarifareform hatására megvalósult az egységes tarifarendszer.

Május 1-jétől központosított, éjjel-nappal hívható, magyar és angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal áll utasai rendelkezésére a MÁV-Volán-csoport. A Mávdirekt telefonszámain a vasúti információk mellett a Volánbusz helyközi és helyi járatainak menetrendjéről, az árakról és kedvezményekről is informálódhatnak az utasok. Május 1-jétől szintén itt jelezhetik buszos utazási igényüket a fogyatékossággal élők is. A vonatokon és a Volánbuszokon felejtett tárgyakról is itt lehet majd érdeklődni.

A Mávdirekt csapatának létszáma is bővült, így a várakozási idő – mely 2023-ban átlagosan mindössze 39 másodperc volt – tovább rövidül.

A közös értékesítési rendszerrel 2024. április 29-től már a MÁV-Start pénztáraiban és a jegykiadó automatáiból megvásárolhatók a Volánbusz járataira szóló menetjegyek, amelyek így most már valamennyi MÁV-Volán-csoport pénztárban elérhetők. A helyfoglalással üzemeltetett autóbuszjáratok a nyáron kerülnek be a közös értékesítési rendszerbe, addig ezen járatokra a megszokott módon a volanbusz.hu oldalon válthatnak jegyet az utazók.

További újdonság, hogy a menetjegyek átszállással történő utazás esetén is elérhetők, így mostantól a több autóbuszjárattal megközelíthető úti cél esetén a teljes szakaszra is megvásárolható elővételben a jegy – írták.

A kiemelt kép illusztráció.