A sikeres települések legfontosabb erőforrásai az ott élő családok Vitályos Eszter szerint

A sikeres települések legfontosabb erőforrásait az ott élő családok jelentik – mondta a leányfalui Iciri-piciri bölcsőde átadásán a kormányszóvivő kedden.

Támogatásuk és védelmük ezért közös érdek – tette hozzá Vitályos Eszter, aki egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, a kormány számára a családpolitika nem csupán egy ügy a sok közül, mert aki bölcsődét, óvodát, iskolát épít, az hisz a jövőben, és „mi itt a Pilis – Dunakanyarban hiszünk a jövőben, hiszünk a gyerekekben és a családokban”.

Ezt jól mutatja az is, – folytatta –, hogy az elmúlt két évben több bölcsőde és óvoda is épült a környéken. A kormányszóvivő felidézte, hogy a magyar bölcsődei rendszer számos változáson ment keresztül, a férőhelyek száma az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős mértékben növekedett.

A férőhelyek száma meghaladta a 65 ezret, ami duplája a 2010-es számnak; csak az elmúlt egy évben – emelte ki – több mint 4 700 új férőhely jött létre az országban.

Hozzátette: a kapacitásbővítés és fejlesztés továbbra is folyamatos, több ezer férőhely építése zajlik jelenleg is az országban. Vitályos Eszter emlékeztetett arra is, hogy a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeresére emelkedett.

A képviselő az Iciri-piciri bölcsődét bemutatva elmondta: az intézmény kialakítása európai uniós és hazai forrásból valósult meg, a kétcsoportos, 28 gyermek ellátására alkalmas, illetve időszakos gyermekfelügyeleti formában szintén 28 gyermeket fogadni képes intézmény kialakítása több mint 755 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Kapcsolódó tartalom

A beruházásnak köszönhetően nyolc kisgyermeknevelői, három dajkai, egy bölcsődevezető és egy fő technikai személyzeti munkahely jött létre – tette hozzá.

Adorján András (független) polgármester egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy régóta várt fejlesztés valósult meg a bölcsőde létrehozásával. Agglomerációs településként Leányfalu lakossága az elmúlt 30 évben háromszorosára nőtt, és alapvetően fiatal családok érkeztek gyerekekkel.

A településvezető kiemelte, hogy egy olyan, sok extrával rendelkező modern bölcsőde jött létre, amely méltó Leányfaluhoz. Beszámolt arról is, hogy az épületben kap helyet a védőnői szolgálat is.

Horváth-Nyíri Márta intézményvezető az épület bemutatásakor a többi között azt emelte ki, hogy a környezeti nevelés elsődleges nevelési céljuk lesz, hiszen az épület hatalmas, mélyen üvegezett ablakai rendkívüli természetközeli élményt tudnak nyújtani a kisgyerekeknek minden évszakban.

A bölcsőde Móricz Zsigmond hajdani kertjének területén épült fel, nevét az író kedvelt verses meséje után kapta. A bölcsőde udvarán ma is áll egy magas jegenyefa, melyet mintegy száz esztendővel ezelőtt maga Móricz ültetett. A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében valósult meg – olvasható a település közleményében.

Kiemelt kép: Adorján András polgármester, Filep Julianna jegyző, Horváth-Nyíri Mária intézményvezető és Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség fideszes országgyűlési képviselője átvágja a nemzeti színű szalagot az Iciri-piciri bölcsőde épületének átadásán Leányfalun (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)