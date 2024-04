A méhészet az agrárium egyik legfontosabb ágazata

Mézet lehet importálni, beporzást viszont nem, éppen ezért minden eszközzel szükséges támogatni a méhészek tevékenységét, és megálljt kell parancsolni az Ázsiából az Európai Unióba beáramló műméznek – jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium keddi közleménye szerint.

A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy bár a magyar agráriumban a kisebb ágazatok közé tartozik a méhészet, mégis az egyik legfontosabbnak tekinthető.

Ezért Magyarország Európában is egyedülálló módon lehetővé tette a méhészeti tevékenység adómentességét. Az Európai Unióban először vezetett be állatjóléti támogatást a méhészek számára, méhcsaládonkét évente 15 eurónak megfelelő összeget, ezzel is segítve az egészséges méhállományok fenntartását és a méhészágazatot. Az érintettek 890 ezer méhcsalád után igényeltek kifizetést az egységes kérelem keretei között.

Emellett pedig 5 éve kapnak a hazai méhészek úgynevezett méhegészségügyi támogatást, melyet egymillió méhcsalád után igényelnek évente a méhészek, ennek mértéke ezer forint méhcsaládonként

– sorolta a miniszter.

Nagy István fontos magyar sikernek tartja, hogy hazánk kezdeményezésére változnak az uniós mézjelölési szabályok. Magyarország tett javaslatot a mézirányelv módosítására, ami a származásjelölés szigorítására vonatkozott.

A magyar kezdeményezést az Európai Parlament és az agrárminiszterek tanácsa is elfogadta. Így ezentúl konkrétan fel kell majd tüntetni, hogy az üvegben milyen arányban mely országokból származó mézkeverék van. További nagyon fontos döntés az is, hogy a szabályozás kitér egy uniós méz nyomon követhetőségi rendszer kidolgozására is – tette hozzá.

A miniszter kiemelte,

sikerült szemléletváltásra bírni Brüsszelt az Ukrajnából az európai unióba importált mézzel kapcsolatban is, hiszen a korábbi évek átlaga feletti behozatalra 17 százalékos vámot vet ki az EU. Nagy István szerint azonban itt még nem lehet megállni, a fő nehézséget ugyanis az Ázsiából az unióba érkező műméz okozza, mellyel szemben határozottan fel kell lépnie Brüsszelnek.

Az ökoszisztéma és a biológiai sokféleség megőrzéséhez a beporzásra szükség van. Ha méhészeti tevékenységet fenn akarjuk tartani, akkor olyan gazdasági eredményre kell jutni a méz értékesítése során, hogy a gazdálkodóknak érdemes legyen a munkájukat elvégezni. Mivel a döntés alapvetően a vásárlók kezében van, a tárcavezető most is arra kérte a hazai fogyasztókat, hogy legyenek tudatosak és vásároljanak közvetlenül a termelőktől magyar mézet – mondta a miniszter a tárca közleménye szerint.