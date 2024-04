Karácsony Gergely: Ingyenes szűrőprogramot indít a főváros

Ingyenes szűrőprogramot indít a Fővárosi Önkormányzat a Budapesten élők egészségmegőrzéséért – jelentette be a főpolgármester hétfői sajtótájékoztatóján.

Karácsony Gergely elmondta, Budapesten 24 helyszínen május 2-től június 16-ig várják a vizsgálatokra előre regisztrálókat. A többi között laborvizsgálatra, melanómaszűrésre, látás- és hallásvizsgálatra, boka-kar index és légzésfunkciómérésre, demenciaszűrésre lehet jelentkezni. Hozzátette: nincs ma annál szomorúbb statisztika, mint hogy a budapestiek öt évvel élnek kevesebbet, mint a nyugat-európai városok lakosai, és Budapesten belül is nagyok az eltérések. A fővárosnak nem feladata, mégis sokat tesz a budapestiek egészségének megőrzéséért – hangoztatta a főpolgármester. Utalt arra, hogy 2019-ben újra indították az Egészséges Budapest programot, amelynek keretében 23 milliárd forint értékben fejlesztették a fővárosi egészségügyi ellátást.

Kapcsolódó tartalom

Sok kerületi szakrendelő újult meg, és az elmúlt évtizedekben nem volt még ennyire összehangolt és ilyen mértékű egészségügyi fejlesztés a járóbeteg-ellátásban – emelte ki. „Erkölcsi és politikai kötelességünk, hogy ezeket az eredményeket megőrizzük” – fogalmazott. Kiiemelte: a Fővárosi Önkormányzat és a kerületek – pártállástól függetlenül – nem partnerek abban, hogy az állam átvegye a szakrendelők üzemeltetését. Mint mondta, minden olyan feladat, ami átkerült az államhoz, az sajnos rosszabb kezekbe és rosszabb állapotba került. A június 9-i választás egyik fontos tétje, hogy a kerületek meg tudják-e őrizni a fenntartásukban lévő alap- és járóbeteg-ellátást – fogalmazott. Karácsony Gergely kitért arra a programra is, amelyben 12 ezer CT és MR diagnosztikai vizsgálatot finanszírozott a főváros.

„Sajnos a magyar egészségügyben nem teljesül az az alapelvárás, hogy az érintettek minél előbb hozzá jussanak egy daganatos betegség esetén a szükséges diagnosztikai ellátáshoz”. Ezt a programot a következő ciklusban is folytatni szeretnék – tette hozzá. A főpolgármester szerint ma az egészségügy inkább betegségügy, és kevésbé szól a megelőzésről, egészségmegőrzésről. A most induló szűrőprogram is ennek jegyében indul , a vizsgálatok a népegészségügyi megbetegedések szűrésére koncentrál – mondta.

Karácsony Gergely bízik abban, hogy ezzel is hozzájárulnak a budapestiek életminőségének javításához.

Kapcsolódó tartalom

László Imre, Újbuda polgármestere arról beszélt, hogy az elmúlt három évben kétmilliárd forintot fordítottak a kerületiek jobb egészségügyi ellátására.

Összegzése szerint hamarosan befejeződik az új gyermekegészségügyi központ beruházása, komoly összegeket fordítottak saját forrásból a diabétesz központra, valamint 3 milliárd forintból valósul meg Madárhegyen a Gyermekliget, ahol az óvoda, bölcsőde és játszótér mellett házi gyermekorvosi rendelőt is kialakítanak. László Imre kitért arra, hogy a koronavírus-járvány idején is segítették a háziorvosokat, és a megemelkedett rezsiköltségeket is segített kompenzálni az önkormányzat.

Kitért arra, hogy a kerületi Szent Kristóf Szakrendelőben jó és komoly szakmai munka folyik, ugyan szakorvoshiánnyal itt is küzdenek, de az önkormányzat egyes ellátási formákra magánszolgáltatóktól vásárolt vizsgálatokat. Rékassy Balázs fővárosi egészségügyi tanácsadó azt mondta, Magyarországon halnak meg a legtöbben lakosságarányosan daganatos betegségben az OECD-országok közül. Az egyéni felelősséget kiemelve hozzátette: az egészségmegőrzés és a megelőzés területén mindenki sokat tehet saját egészségének megőrzéséért; a helyes táplálkozással, a sporttal és a rendszeres szűrővizsgálatokkal ehhez nagyban hozzá lehet járulni. Mint mondta, a fővárosnak nem feladata az egészségügyi ellátás, azonban „szűkös lehetősége” ellenére a Fővárosi Önkormányzat sokat áldozott a rendelőintézetek felújítására és a különböző diagnosztikai programok finanszírozására. A fővárosi szűrőprogram helyszíneiről, időpontjairól és vizsgálatairól a budapest.hu/egeszseg oldalon lehet tájékozódni.

Kapcsolódó tartalom