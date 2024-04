Visszatért a tavaszias idő, mutatjuk mi várható a hétvége további részében

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk nagyobb részének időjárását ciklonok teszik mozgalmassá, változékonnyá. Több helyen előfordul eső, záporeső, zivatar, halmazállapot-váltás elsősorban Európa legészakibb részén fordul elő, délebbre csupán néhány magas hegységben havazik. A ciklonok közé, a Kelet-európai-síkság és a Kárpát-medence térségébe köztes anticiklon ékelődött be. Területén csapadék csak kevés helyen fordul elő. Kontinensünk nagyobb részén napról napra melegszik az idő, a hőmérséklet a legtöbb helyen 15 és 20 fok között alakul. Ennél több fokkal alacsonyabb értéket a Skandináv-félszigeten, melegebbet pedig a Kelet-Európa felett hullámzó front előterében mérnek.

A Kárpát-medence fölé további meleg levegő érkezik, vasárnap már 25 fok körüli maximumok valószínűek.

A gomolyfelhők mellett vasárnap már kevés fátyolfelhőzet is megjelenik az égen, de összességében sok napsütésre számíthatunk mind két nap. Éjszakára átmenetileg összeesnek a gomolyfelhők, és kiderül az ég. Csapadék hazánk nagyobb részében nem várható, de szombaton napközben néhol előfordulhat zápor, amelyet egy-egy helyen dörgés, villámlás is kísérhet. A déli, délkeleti szelet élénk, főként az Északnyugat-Dunántúlon olykor erős, vasárnap helyenként viharos lökések is kísérhetik.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 3 fok köré is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 27 fok között várható.

Kiemelt kép: A drónnal készült felvételen virágzó repceföld a Nógrád vármegyei Szurdokpüspöki közelében 2024. április 12-én. (Fotó: MTI/Komka Péter)