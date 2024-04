Régi és új autókat csodálhatunk meg az esztergomi Nagy Duna sétányon

Hetedik alkalommal nyílik meg szombaton a járműipari kiállítás Esztergomban; az Akkor és Most Jármű Expo április 27-28-án a Nagy Duna sétányon várja az érdeklődőket. A kiállítás része lesz egy 100 éves időszakot felölelő rádió-, fotó- és filmtechnikai eszközöket bemutató ipartörténeti tárlat is – közölték a szervezők.

A kiállítás főszereplői a régmúlt és a jelen két- és négykerekű járművei: a veterán közlekedési eszközök mellett a házigazda és az esemény főszponzora, a Magyar Suzuki is bemutatkozik teljes termékpalettájával. Az esztergomi gyártású, több szakmai és közönségdíjjal is jutalmazott autómodellek mellett motorkerékpárokat és hajómotorokat is felvonultatnak.

A kiállítás része lesz egy 100 éves időszakot felölelő rádió-, fotó- és filmtechnikai eszközöket bemutató és alkalmazó ipartörténeti tárlat. A látogatók a „Hang & Kép – A múlt innovációja a jelen inspirációja” bemutatón tanulmányozhatják ezeknek az eszközöknek a változását és társadalmi hatását.

Az esztergomi fotográfiák a város és térsége életét, fejlődését, míg a történelmi hang- és képes anyagok a korabeli technológiai alkalmazását mutatják be.

A kísérőprogramok között játékok, táncbemutatók és koncertek váltják egymást, hiszen ez a rendezvény évek óta városi zenei majális is. Április 27-én szombaton a Ladánybene27, míg 28-án vasárnap Radics Gigi ad nagykoncertet.

Mindkét napon 10:00-18:00 között ingyenesen látogatható a kiállítás és minden kísérőrendezvény a Rugby Club rendezvényterületén.

Az idén április 30-án rendezik a Kis-Dunán a hagyományos lampionos felvonulást, amikor zenés kísérettel és színes fényekkel feldíszített hajók, csónakok úsznak le a Kis-Dunán.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: egy Fiat 500-as a hatvani veteránautó-kiállításon, 2022. június 11-én (Fotó: MTI/Komka Péter)