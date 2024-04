A Művészek az állatvédelemért programot is bemutatták Veszprémben

A kezdeményezéshez egyre több színművész és teátrum csatlakozik, akik előadásaikkal a felelős állattartás és az állatvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet.

„Van már olyan programunk, ahol a felelős állattartást a színdarab előtt bemutatjuk, de ahogy tudjuk, a Petőfi Színház Veszprémben már állatbarát színház lett. Nagyon örülök annak, hogy ilyen kezdeményezések vannak és hogy az ismert emberek is az állatvédelem mellé állnak” – fogalmazott Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos.

A PUMI Állatvédelmi Kompetencia Központ tartott ma nyílt napot. Az európai színvonalú menhely tavaly nyitotta meg kapuit, kutyák és macskák számára biztosítanak szerető átmeneti otthont, amíg az állatok nem találják meg végleges gazdájukat.

Az alapítvány állatbarát szemléletét és edukációs programjait mutatta be most most a nagyközönségnek.