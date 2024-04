Gulyás Gergely: Bízunk abban, hogy konzervatív fordulat lehet Európában és az Egyesült Államokban is

A kormányoldal bízik abban, hogy a következő időszakban konzervatív fordulat lehet Európában és az Egyesült Államokban is – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a CPAC Hungary konferencián pénteken, Budapesten.

„Bízunk benne, hogy konzervatív fordulat lehet Európában, konzervatív fordulat lehet az Egyesült Államokban, és amikor legközelebb találkozunk, akkor azok a barátaink, akik ma úgy vannak itt, hogy ellenzéki pártokat képviselnek, immáron kormányzati tisztségviselőkként lesznek jelen” – mondta a miniszter az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország jó példa arra, hogy egy konzervatív kormány is lehet sikeres. Tizennégy év alatt nagyon sok választást tudtunk megnyerni, újra és újra ki tudtuk érdemelni a polgárok bizalmát, és joggal remélhetjük, hogy az előttünk álló önkormányzati és európai parlamenti választásokon is ismét bizonyítani tudjuk, a magyar választópolgárok nagy többsége a normalitás, a józan ész és a konzervatív kormány és kormánypártok mögött áll – tette hozzá.

A miniszter szerint az Egyesült Államokban ez a küzdelem nyitott, és ma az esélyek jobbak, mint korábban bármikor, így, „ha minden jól alakul”, jövő év januárjától az USA-nak konzervatív elnöke, konzervatív többségű szenátusa és képviselőháza lehet.

Hozzátette: olyan Amerikát és amerikai vezetést szeretnének, amellyel Magyarország és Európa együtt tud működni, és ahol „nem különböző emberi jogi jelentésekben kritizálják a szövetségeseket minden alap nélkül”, olyan problémákat említve, amelyek vagy nem léteznek, vagy sokkal súlyosabbak az Egyesült Államokban, mint a kritizált országban.

„Szeretnénk egy olyan együttműködést, ami világossá teszi, hogy az Egyesült Államokban még nagyon sokan vannak, talán Európa bármely más országánál többen vannak azok, akik keresztyénségben, konzervativizmusban gondolkodnak, és akik a józan észt tartják az emberi élet legfontosabb ügyeiben vezérfonalnak” – tette hozzá.

A miniszter úgy értékelt: ma Európában veszélyben van a szabadság, mert az „Európát uraló liberális fősodor” – a kommunistákhoz hasonlóan – a politika szolgálóleányaként tekint a jogra. Hozzátette: azokat az európai országokat, tőlünk délre, amelyek erősítenék az európai identitást, amelyek hagyományos konzervatív értékeket képviselnek, és ahol a társadalomban a józan észnek nagy többsége van, nem is akarják felvenni az Európai Unióba, hanem évek vagy évtizedek óta hitegetik őket a tagsággal.

Gulyás Gergely szerint ma Európa reménye, jövőjének, túlélésének garanciája Közép-Európa, ugyanis Nyugat-Európában a társadalom olyan mértékben változott meg, hogy nagyon kevés esély van már arra, hogy a józan észt képviselő konzervatív erők győzzenek.

Kiemelte: Budapest a szabadság városa, az volt 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben is, ugyanakkor húsz évvel Magyarország uniós csatlakozása után most azt látják, hogy az Európai Unióban is Magyarországnak kell megküzdeni a szabadságért.

„Mi vagyunk azok, akik ma is úgy gondoljuk, hogy mindenkinek lehetősége van a véleményét elmondani akkor is, ha eltér a mienktől” – emelte ki a miniszter, aki szerint viszont Brüsszelben ez nem így van, ott egy tüntetést vagy egy konferenciát sem lehet megtartani, ha azt konzervatív erők szervezik.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) második napján a Millenárison 2024. április 26-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)