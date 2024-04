Napsütésre cseréljük a borongós, esős időt

A következő éjszaka még hidegnek ígérkezik, péntektől viszont egyre szárazabb és melegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé.

A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, és általában sok napsütés valószínű a gomolyfelhő-képződés mellett – írja a HungaroMet.

(Fotó: met.hu)

Helyenként – nagyobb eséllyel nyugaton és északkeleten – valószínű zápor. Az északnyugati szelet a délnyugati és északkeleti tájak kivételével élénk széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő.

(Fotó: met.hu)

A záporok nagy része megszűnik és a gomolyfelhők is összeesnek, nagy területen kiderül az ég. Főként a Dunántúlon azonban maradhatnak felhősebb tájak, néhol gyenge csapadék is előfordulhat. Párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.

(Fotó: met.hu)

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.