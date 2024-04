Médiakampánnyal támogatja egy amerikai szervezet a CPAC Hungaryt Magyarországon

Médiakampánnyal támogatja a EU-USA Forum elnevezésű egyesült államokbeli szervezet a Konzervatív Politikai Akció Konferenciát (CPAC Hungary) – tudatták a kampány szervezői közleményben csütörtökön.

Pénteken láthatók Budapesten a szervezet „öt számjegyű összegbe kerülő” médiakampányának plakátjai és mobil hirdetőtáblák.

A magyar, illetve angol nyelven megjelenő hirdetések szövege: „A vélemény legyen szabad!” (Demand Free Speech!), valamint „Üzenje meg az EU-nak, hogy állítsa meg az illegális migrációt!” (Stand up for your safety. Tell the EU to stop illegal immigration.), illetve „Követeljünk változást az Európai Unióban!” (Demand change in the European Union!)

Az EU-US Forum korábban Rómában indított 250 ezer dolláros médiakampányt, amely az EU politikájának „szélsőbaloldali irányát vette célba”. Azok a hirdetések többek között arra figyelmeztettek, hogy az EU politikái veszélybe sodorják a nyugati civilizációt, csökkentik a biztonságot.

Az EU-US Forum olyan nonprofit szervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy rávilágítson az EU-ból érkező káros politikákra, és elejét vegye annak, hogy ezek az Egyesült Államokban elterjedjenek.

A szervezetet a Trump-adminisztráció több korábbi tisztviselője vezeti – írták a szervezők közleményükben.

Kiemelt kép: A résztvevők a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) első napján a Millenárison (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)