Baloldalinak vallják magukat Magyar Péter szimpatizánsai

A baloldallal szimpatizál, liberális gondolkodású, korábban Gyurcsány Ferencre szavazott – ezt mondták saját magukról Magyar Péter szimpatizánsai. Az M1 stábja elkísérte országjáró körútjának három helyszínére Magyar Pétert, ott kérdezte az érdeklődőket. A Tisza Párt alelnöke a baloldali szónoklatokból jól ismert témákkal kampányolt, és mindhárom településen ugyanazokkal a témákkal állt ki közönsége elé.

A baloldallal értenek egyet – ezt mondták az M1 riporterének többen is szerdán Magyar Péter országjárásán. A Híradó három településen is arról kérdezte az embereket, hogy miért kíváncsiak a Tisza Párt alelnökére, és Magyar Péter baloldaliságát többen is kiemelték. Volt, aki azt mondta:

eddig Gyurcsány Ferencre szavazott, de most lehet, hogy Magyar Pétert választja.

Leginkább az ellenzéki táborból érkeznek Magyar Péter pártjának támogatói – ezt állapította meg a baloldalhoz köthető Iránytű Intézet kutatása is. Azt írták, Magyar Péter jelenlegi szavazóinak több mint fele a hatpárti baloldali összefogás szavazója volt korábban.

A felmérés szerint miközben a kormánypártok magasan vezetnek,

az ellenzék szavazóbázisa csökken, a baloldali szavazók pedig Magyar Péternél jelennek meg.

Kapcsolódó tartalom

Magyar Péter szerdai országjárásának állomásain a baloldali szónoklatokból jól ismert paneleket hangoztatta. Közben szinte csak a települések nevét változtatta meg. A politikus nemrég maga is elismerte, hogy liberálisnak tartja magát.

Arról azonban néhány napja már a Magyar Nemzet írt, hogy a Tisza Párt alelnöke

nemcsak a szavazókat és a szlogeneket, hanem a mozgalma körüli holdudvart is a baloldaltól veszi át.

Pártja adatvédelmi tájékoztatóját például a Bajnai Gordon-féle cégekhez köthető Bárdos Barnabás írta. A Magyar Nemzet rávilágított arra, hogy Bárdos volt korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista Molnár Áron – ismertebb nevén Noár – mozgalmának pénzügyekért felelős menedzsere.

Kapcsolódó tartalom

De a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában megjelent egy Estratos nevű cég is, amelyről kiderült, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat korábbi osztrák leányvállalata, új néven. Ezen a cégen kívül a Lunda nevű, szintén datadatos adománygyűjtő oldal is feltűnt az oldalon.

Kiemelt kép: Magyar Péter beszél az általa meghirdetett Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért című rendezvényen a budapesti Kossuth Lajos téren, 2024. április 6-án (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)